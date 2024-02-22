Кулеба завтра посетит штаб-квартиру ООН: детали визита

Завтра, 23 февраля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит рабочий визит в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, передает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

По данным ведомства, глава украинской дипломатии примет участие в дебатах Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины и министерском заседании Совета Безопасности ООН, посвященном российской агрессии. Министр также выступит на мероприятии высокого уровня по депортации украинских детей.

Во время визита Дмитрий Кулеба также проведет ряд двусторонних встреч с министрами иностранных дел стран-партнеров для обсуждения новых поставок оружия и боеприпасов для Украины, совместного оборонного производства, подготовки Глобального саммита мира, передачи замороженных российских активов, гуманитарного реагирования в нашем государстве.

Кулеба выступил на совете ЕС на заседании министров иностранных дел