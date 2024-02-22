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Кулеба завтра посетит штаб-квартиру ООН: детали визита

Кулеба завтра посетит штаб-квартиру ООН: детали визита

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 13:48  •  13499 просмотра

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке 23 февраля, где примет участие в заседаниях Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности по российской агрессии, выступит на мероприятии по депортации украинских детей, а также проведет двусторонние встречи для обсуждения дальнейшей военной помощи, оборонного сотрудничества и гуманитарного реагирования.

Завтра, 23 февраля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит рабочий визит в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, передает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

По данным ведомства, глава украинской дипломатии примет участие в дебатах Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины и министерском заседании Совета Безопасности ООН, посвященном российской агрессии. Министр также выступит на мероприятии высокого уровня по депортации украинских детей.

Во время визита Дмитрий Кулеба также проведет ряд двусторонних встреч с министрами иностранных дел стран-партнеров для обсуждения новых поставок оружия и боеприпасов для Украины, совместного оборонного производства, подготовки Глобального саммита мира, передачи замороженных российских активов, гуманитарного реагирования в нашем государстве. 

Кулеба выступил на совете ЕС на заседании министров иностранных дел19 февраля 2024, 15:54 • 21396 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
Кулеба завтра відвідає штаб-квартиру ООН: деталі візиту
Kuleba to visit UN Headquarters tomorrow: details of the visit
Новости по теме

Кулеба завтра посетит штаб-квартиру ООН: детали визита

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке 23 февраля, где примет участие в заседаниях Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности по российской агрессии, выступит на мероприятии по депортации украинских детей, а также проведет двусторонние встречи для обсуждения дальнейшей военной помощи, оборонного сотрудничества и гуманитарного реагирования.

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Кулеба завтра посетит штаб-квартиру ООН: детали визита

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Над проектом магистрального водопровода начали работать уже в первые дни после подрыва Каховской ГЭС. Сейчас водопроводы на Днепропетровщине на финальной стадии готовности.

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россия использует каждого атлета для своей пропаганды - Бедный

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