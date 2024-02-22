Кулеба завтра відвідає штаб-квартиру ООН: деталі візиту
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає штаб-квартиру ООН у Нью-Йорку 23 лютого, де візьме участь у засіданнях Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки щодо російської агресії, виступить на заході щодо депортації українських дітей, а також проведе двосторонні зустрічі для обговорення подальшої військової допомоги, оборонної співпраці та гуманітарного реагування.
Завтра, 23 лютого, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить робочий візит до штаб-квартири ООН в Нью-Йорку, передає УНН із посиланням на МЗС.
Деталі
За даними відомства, глава української дипломатії візьме участь в дебатах Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України та міністерському засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому російській агресії. Міністр також виступить на заході високого рівня щодо депортації українських дітей.
Під час візиту Дмитро Кулеба також проведе низку двосторонніх зустрічей із міністрами закордонних справ країн-партнерів задля обговорення нових поставок зброї та боєприпасів для України, спільного оборонного виробництва, підготовки Глобального саміту миру, передачі заморожених російських активів, гуманітарного реагування в нашій державі.
Кулеба виступив на раді ЄС на рівні міністрів закордонних справ19.02.24, 17:54 • 24098 переглядiв