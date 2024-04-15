Кулеба призвал партнеров к неординарным смелым шагам по поддержке Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров к неординарным, смелым шагам и передать Украине системы ПВО, оружие и боеприпасы. Об этом он сказал во время второй Черноморской конференции по безопасности Международной Крымской платформы в Софии, передает корреспондент УНН.

Агрессивная война России доказала, что безопасность нашего региона является неделимой. Только поражение России и полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины принесет в Черноморский регион стабильность, безопасность и перспективу мощного экономического развития - заявил Кулеба.

Он отметил, что Украина может достичь такого результата при условии достаточной поддержки.

"Чтобы приблизить этот момент нам срочно нужны дополнительные системы Patriot и другие современные системы ПВО, оружие и боеприпасы. Пользуясь случаем еще раз призываю всех наших партнеров к неординарным и смелым шагам. Эта война не может и не должна быть нормализованной", - сказал Кулеба.

Он отметил, что украинская противовоздушная оборона сейчас защищает не только украинское небо от российского воздушного террора, но и Молдову, Румынию и Польшу от непосредственной угрозы вторжения ракет и беспилотников в воздушное пространство.

"Таким образом имеет смысл чем быстрее укрепить украинскую ПВО, а вместе с ней региональную и глобальную стабильность", - добавил Кулеба

"Дипломатия Патриотов в полном разгаре": Кулеба рассказал детали разговора с Боррелем