Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с маршалком Сейма Республики Польша Шимоном Головней, который впервые посетил с визитом Украину. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление МИД.

Детали

Дмитрий Кулеба выразил благодарность польской стороне за участие в инаугурационном саммите мира в Швейцарии и поддержку Польшей совместного коммюнике саммита.

Стороны рассмотрели дальнейшие пути сотрудничества со странами Африки, Азии и Южной Америки.

Они отдельно обсудили подготовку к вашингтонскому саммиту НАТО и подписание двустороннего соглашения по безопасности. Собеседники также отметили интенсивную динамику украинско-польских отношений, в частности межпарламентского сотрудничества.

Активное взаимодействие на парламентском уровне между нашими государствами свидетельствует о стратегическом характере отношений и способствует реализации наших совместных инициатив - отметил министр Дмитрий Кулеба.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыголь встретился в Киеве с маршалом польского Сейма Шимоном Головней, обсудив энергетическое сотрудничество, интеграцию страны в ЕС и двусторонние инфраструктурные проекты.

Зеленский обсудил подписание соглашения по безопасности с маршалком Сейма Польши