Кулеба обговорив підготовку до Вашингтонського саміту НАТО з маршалком Сейму Польщі
Київ • УНН
Глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив вдячність польській стороні за участь в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії та підтримку Польщею Спільного комюніке Саміту.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з маршалком Сейму Республіки Польща Шимоном Головнею, який вперше відвідав з візитом Україну. Про це пише УНН з посиланням на заяву МЗС.
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Дмитро Кулеба висловив вдячність польській стороні за участь в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії та підтримку Польщею Спільного комюніке Саміту.
Сторони розглянули подальші шляхи співробітництва з країнами Африки, Азії та Південної Америки.
Вони окремо обговорили підготовку до Вашингтонського саміту НАТО та підписання двосторонньої безпекової угоди. Співрозмовники також відзначили інтенсивну динаміку українсько-польських відносин, зокрема міжпарламентської співпраці.
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся у Києві з маршалком польського Сейму Шимоном Головнею, обговоривши енергетичну співпрацю, інтеграцію країни до ЄС та двосторонні інфраструктурні проєкти.
Зеленський обговорив підписання безпекової угоди з маршалком Сейму Польщі19.06.24, 15:19 • 22068 переглядiв