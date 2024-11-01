Кто будет новым образовательным омбудсменом Украины? Правительство приняло решение

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Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
13:11 • 8380 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кабинет министров поддержал назначение Надежды Лещик на должность образовательного омбудсмена Украины. Она заменит Сергея Горбачева, который был уволен с этой должности 16 августа.

Правительство поддержало назначение Надежды Лещик на должность образовательного омбудсмена Украины, сообщили представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук и ее предшественник Сергей Горбачев, пишет УНН.

Детали

"Кабинетом министров Украины назначена (...) Лещик Надежда Всеволодовна образовательным омбудсменом", - написал Мельничук в Telegram.

"Сегодня, 1 ноября 2024 года, правительство поддержало назначение на эту должность госпожы Надежды Лещик. Поздравляю Надежду и буду поддерживать ее в этой сложной работе!" - написал Горбачев в Facebook.

Напомним

Правительство уволило Сергея Горбачева с должности образовательного омбудсмена Украины 16 августа.

Справочно

Надежда Лещик до этого занимала должность начальника отдела медиа и аналитики в Службе образовательного омбудсмена.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Обществополитика
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