Кто будет новым образовательным омбудсменом Украины? Правительство приняло решение
Киев • УНН
Кабинет министров поддержал назначение Надежды Лещик на должность образовательного омбудсмена Украины. Она заменит Сергея Горбачева, который был уволен с этой должности 16 августа.
Правительство поддержало назначение Надежды Лещик на должность образовательного омбудсмена Украины, сообщили представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук и ее предшественник Сергей Горбачев, пишет УНН.
Детали
"Кабинетом министров Украины назначена (...) Лещик Надежда Всеволодовна образовательным омбудсменом", - написал Мельничук в Telegram.
"Сегодня, 1 ноября 2024 года, правительство поддержало назначение на эту должность госпожы Надежды Лещик. Поздравляю Надежду и буду поддерживать ее в этой сложной работе!" - написал Горбачев в Facebook.
Напомним
Правительство уволило Сергея Горбачева с должности образовательного омбудсмена Украины 16 августа.
Справочно
Надежда Лещик до этого занимала должность начальника отдела медиа и аналитики в Службе образовательного омбудсмена.