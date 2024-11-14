Криптовалютный рынок превысил $3 трлн на надеждах на бум из-за победы Трампа

Стоимость мирового рынка криптовалют превысила $3 трлн, на фоне того, как избрание Дональда Трампа президентом США побудило к ставкам на то, что более дружественное регулирование США может привести к новому буму для всех уголков класса активов, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Общая рыночная стоимость криптовалют достигла максимума почти в $3,2 трлн утром 14 ноября в Азии, согласно аналитике и агрегатору данных CoinGecko, и в последний раз была немного ниже этого уровня.

"Это ставит ее выше бурных дней 2021 года, когда стимулы эпохи пандемии способствовали спекулятивным инвестициям, и знаменует возрождение по сравнению с несколькими месяцами ранее, когда цены и оборот криптовалюты упали", - пишет издание.

Bitcoin доминирует на рынке криптовалют, а данные о рыночной стоимости совпали с ростом токена до рекордных 93 480 долларов США.

"Обычно этот рынок развивается так: сначала вырывается биткоин, а затем за ним следуют и другие альткоины", - сказал Мэтью Дибб, главный инвестиционный директор компании по управлению криптовалютными активами Astronaut Capital.

"Таким образом происходит постепенная ротация капитала... и потом мы можем ожидать увеличения общей рыночной капитализации", - отметил он.

Избрание Трампа и нескольких прокрипто-законодателей в Конгресс США вызвало волну эйфории, потенциально развеяв некоторую неопределенность в отношении регулирования США.

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Bitcoin, последний раз торговавшийся около $91 500, в этом году нарастил стоимость вдвое и вырос на 30% со времени выборов в США 5 ноября до $90 000. Меньшая криптовалюта эфир выросла примерно на 33% с момента голосования до $3220.

Dogecoin, альтернативный и волатильный токен, продвигаемый миллиардером и союзником Трампа Илоном Маском, вырос на 140%.

Криптобиржевые фонды также были раскуплены, что, возможно, является показателем покупок финансовыми учреждениями, которые обычно избегают прямого владения криптовалютами.

Спотовые биткоин-ETF привлекли около 4,05 млрд долларов чистых потоков с 6 ноября, по данным Refinitiv Lipper, около 15% от общего притока с момента их запуска в январе.

"Понятно, что люди хотели получить больше доступа к криптовалюте во времена президентства Трампа, и они хотели получить больше рискованных активов в целом", - сказал Дэвид Гласс, стратег по цифровым активам в Citi.

"Что касается криптофронта, то это история устранения регулятивных препятствий и потенциального стратегического резерва биткоинов", - отметил он.

Трамп упомянул о "стратегическом резерве биткоинов" США, аналогичном золотому, который будет храниться правительством США, но подробности неясны.

Текущий подъем, как указано, может иметь более длительный характер.

"Биткоин-энтузиасты известны своими смелыми прогнозами, но достижение $100 000 к концу года кажется выполнимым", - сказал Карл Сантир, основатель и управляющий партнер Blockstone Capital.

Взрывной подъем, как отмечает издание, является последним в череде взлетов и падений в стиле американских горок, когда в начале прошлого года цена биткоина была ниже 20 000 долларов США, в разгар "криптозимы", которая последовала за крахом брокерской компании FTX и других криптовалютных проектов.

Правда, рыночная стоимость криптовалюты ниже традиционных классов активов. По текущим ценам, стоимость 209 000 тонн золота, которые, по данным Всемирного совета по золоту, были добыты за всю историю, составляет почти 19 триллионов долларов.

Рыночная капитализация индекса S&P 500 составляет 50,6 трлн долларов.

Тем не менее, представители криптоотрасли говорят, что возобновленное внимание даст импульс.

"Повысился интерес и готовность рассматривать DeFi и другие возможности, связанные с блокчейном", - сказал Дэнни Чонг, соучредитель децентрализованной платформы отслеживания активов Tranchess.

"Повышенная рыночная капитализация, если сохранится в течение более длительного периода, вероятно, также вызовет более глубокий интерес к новым и существующим темам", - сказал он, включая токенизацию реальных активов и платежные сервисы на основе блокчейна.

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Дополнение

Недавняя победа Дональда Трампа на президентских выборах в США вызвала волну интереса на финансовых рынках, особенно в криптовалютном секторе. Биткоин быстро взлетел в цене. Как пояснила финтех-эксперт Елена Соседка, особенно биткоин, чувствительно реагируют на политические события, такие как выборы президента США, потому что считаются альтернативными активами на фоне финансовой и политической нестабильности. Она не исключает, что цена биткоина может расти до инаугурации Трампа, которая пройдет в январе.

По ее мнению, инвесторы могут продолжать вкладывать средства в биткоин, ожидая положительных изменений в регуляторной политике при новом президенте Дональде Трампе. Экспертка также поделилась мнениями по другим криптовалютам, таким как Ethereum и Litecoin, которые могут подорожать на фоне роста интереса к цифровым активам в целом. В то же время она напомнила, что криптовалюты остаются высокорисковыми активами, поэтому любые инвестиции нуждаются в осторожном подходе.