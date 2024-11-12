Трамп рассматривает кандидатов, поддерживающих криптовалюту, на должности в федеральных финансовых агентствах

Избранный на президентских выборах в США Дональд Трамп рассматривает кандидатов на должности в федеральных финансовых агентствах, которые поддерживают криптовалюту, в частности в Комиссию по ценным бумагам и биржам, а также нанять главного помощника по вопросам крипто в Национальном экономическом совете.

Об этом пишет издание The Washington Post, передает УНН.

Детали

Избранный президент Дональд Трамп готовит правительство США принять более снисходительную позицию в отношении криптовалют, рассматривая «дружественных» к промышленности кандидатов на ключевые должности, а его главные советники консультируются с руководителями криптовалют относительно возможных изменений в федеральной политике - пишет издание.

Первые дискуссии были сосредоточены на ряде финансовых регуляторных органов, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам. На важные руководящие должности помощники Трампа рассматривали сочетание нынешних регуляторов, бывших федеральных чиновников и руководителей финансовой индустрии, многие из которых публично высказывали прокриптографические взгляды. Сейчас процесс обсуждения еще находится на ранних стадиях и список кандидатов меняется.

«Имена, которые рассматриваются на должности в Комиссию по ценным бумагам и биржам, включают Дэниела Галлагера, бывшего чиновника комиссии, который сейчас работает в финансово-технологической фирме Robinhood, которая предлагает крипто-кошельки, а также торгует акциями; и Гестер Пирс и Марк Уеда, два республиканских комиссара в комиссии», - отмечает издание.

Помощники Трампа также рассматривают бывшего комиссара комиссии Пола Аткинса и бывшего комиссара Комиссии по торговле товарными фьючерсами Криса Джанкарло. Кандидат, избранный в SEC, должен заменить ее нынешнего председателя Гэри Хенслера, которого Трамп пообещал уволить во время выступления на большой биткойн-конференции этим летом. Также издание отмечает, что новая администрация Трампа намерена нанять главного помощника по вопросам крипто в Национальном экономическом совете, ключевом политическом подразделении Белого дома.

Напомним,

Биткоин (BTC) ненадолго поднялся выше $89 000 на торгах во вторник, прежде чем скорректироваться до $87 000 во время «дикой» торговой сессии, где актив увеличил 7-дневный прирост более чем на 32%.