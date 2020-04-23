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Коронавирус в Украине: мэрия Днепра ограничила доступ к кладбищам

Коронавирус в Украине: мэрия Днепра ограничила доступ к кладбищам

Киев  •  УНН

 • 16038 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Днепре ограничили посещение кладбищ, кроме случаев захоронения. Такое решение 22 апреля приняла городская спецкомиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, передает УНН.

По данным мэрии, доступ к кладбищам позволят только в случае захоронений. Условием является соблюдение карантинных норм — “проведение ритуальных обрядов с участием не более 10 человек и с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра”.

Ранее городские власти Днепра заявляли, что традиционные поминальные дни будут перенесены на другой день — 6 июня. А 26-27 апреля к кладбищам города не будет ездить ни один общественный транспорт.

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В то же время председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко сообщил, что местные власти всех населенных пунктов области должен принять решение о закрытии доступа к кладбищам до завершения карантина. Он сослался на решение областной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

“Чтобы не допустить скоплений людей на кладбищах в поминальные дни, органы местного самоуправления должны закрыть кладбища для посещения. Исключение — только захоронения”, — отметил Бондаренко.

По данным областных властей, 21 апреля в Днепре произошла вспышка коронавируса — обнаружили 19 случаев коронавирусной болезни в сутки.

По состоянию на вечер 22 апреля в областном центре обнаружили дополнительно пять случаев, еще 20 в пригороде Днепра — Подгородном.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 174 — летальные. Всего в мире заболело более 2,5 млн человек.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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