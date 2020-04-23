Коронавірус в Україні: мерія Дніпра обмежила доступ до кладовищ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Дніпрі обмежили відвідування цвинтарів, окрім випадків поховання. Таке рішення 22 квітня ухвалила міська спецкомісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, передає УНН.
За даними мерії, доступ до кладовищ дозволять тільки у разі поховань. Умовою є дотримання карантинних норм — “проведення ритуальних обрядів за участю не більше ніж 10 осіб і з дотриманням дистанції не менш ніж 1,5 метра”.
Раніше міська влада Дніпра заявляла, що традиційні поминальні дні будуть перенесені на інший день — 6 червня. А 26–27 квітня до цвинтарів міста не їхатиме жодний громадський транспорт.
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Водночас голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко повідомив, що місцева влада всіх населених пунктів області має ухвалити рішення про закриття доступу до кладовищ до завершення карантину. Він послався на рішення обласної комісії з надзвичайних ситуацій.
“Аби не допустити скупчень людей на цвинтарях у поминальні дні, органи місцевого самоврядування мають закрити кладовища для відвідування. Виняток — тільки поховання”, — зазначив Бондаренко.
За даними обласної влади, 21 квітня в Дніпрі стався спалах коронавірусу — виявили 19 випадків коронавірусної хвороби за добу.
Станом на вечір 22 квітня в обласному центрі виявили додатково п’ять випадків, ще 20 у передмісті Дніпра — Підгородному.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 6592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 174 — летальні. Всього у світі захворіло понад 2,5 млн осіб.
Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.