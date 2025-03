Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе YouTube

"В отчетах пользователей указывается, что в YouTube возникают проблемы с 7:52 утра по восточному поясному времени (14:52 по Киеву - ред.), - говорится в сообщении.

Детали

На проблемы жалуются как в США, так и в Европе, в том числе и из Украины.

Из США самыми распространенными проблемами указывают просмотр видео (48%) и проблемы с сайтом (45%). Еще 5% касаются входа в свой аккаунт.

В Европе - те же проблемы, однако пользователи чаще указывают именно сбои в доступе на сайт. Также время от времени появляются отчеты о проблемах с доступом к видеохостингу с мобильного устройства.

Реакция

В компании уже отреагировали на массовые сбои в работе сервиса.

"Мы получили несколько сообщений о том, что главная страница YouTube не работает в течение ~ 10 минут. Мы можем подтвердить, что теперь это исправлено, и вы должны были бы получить доступ к домашней страницы без каких-либо проблем", - указали в компании в Twitter.

- TeamYouTube (@TeamYouTube) April 26, 2021