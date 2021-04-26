Користувачі по всьому світу поскаржилися на збій в роботі YouTube
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Користувачі відеохостингу YouTube по всьому світу скаржаться на проблеми в роботі сервісу. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал Downdetector, який відстежує роботу популярних інтернет-ресурсів.
"У звітах користувачів вказується, що у YouTube виникають проблеми з 7:52 ранку за східним поясним часом (14:52 за Києвом - ред.), - йдеться у повідомленні.
Деталі
На проблеми скаржаться як у США, так і у Європі, зокрема, і з України.
З США найпоширенішими проблемами вказують перегляд відео (48%) та проблеми з сайтом (45%). Ще 5% стосуються входу в свій акаунт.
У Європі - ті ж проблеми, однак, користувачі частіше вказують саме збої у доступі на сайт. Також часом з'являються звіти про проблеми з доступом до відеохостингу з мобільного пристрою.
Реакція
У компанії вже відреагували на масові збої в роботі сервісу.
"Ми отримали декілька повідомлень про те, що головна сторінка YouTube не працює протягом ~ 10 хвилин. Ми можемо підтвердити, що тепер це виправлено, і ви мали б отримати доступ до домашньої сторінки без будь-яких проблем", - вказали у компанії у Twitter.
We've received multiple reports of the YouTube homepage not working for ~10 minutes. We can confirm that this is now fixed and you should be able to access the homepage without any issues.— TeamYouTube (@TeamYouTube) April 26, 2021