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Корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС

Киев  •  УНН

 • 18699 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), передает УНН.

Детали

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon был проведен накануне с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Для созданного компанией SpaceX корабля Crew Dragon - это второй регулярный рейс на МКС. Предыдущий полет с двумя астронавтами состоялся в мае 2019 года.

В составе экипажа - астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосиде. Предполагается, что космонавты проведут на орбите около полугода.

Добавим

Накануне Маск, который владеет SpaceX рассказал, что землянам нужно иметь постоянно действующую базу на Луне, построить город на Марсе и стать космической цивилизацией.

"Мы не хотим быть одними из видов одной планеты, мы хотим быть многопланетными видами", - сказал он.

"We need to have a big permanently occupied base on the moon, and then build a city on Mars and become a spacefaring civilization. We do not want to be one of those single planet species, we want to be a multi-planetary species. " - @ElonMusk pic.twitter.com/RvMPqb15kO

- Starman (@RealLifeStarman) April 23, 2021

Контекст

16 апреля компания SpaceX выиграла контракт NASA по доставке астронавтов на Луну в рамках программы "Артемида". Отмечается, что сумма контракта составляет 28,9 млрд долларов. Компания займется разработкой первого коммерческого посадочного модуля, который должен будет безопасно доставить двух американских астронавтов на поверхность Луны.

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