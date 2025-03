Корабель Crew Dragon успішно пристикувався до МКС

Деталі

Запуск ракети-носія Falcon 9 з кораблем Crew Dragon був проведений напередодні з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида. Для створеного компанією SpaceX корабля Crew Dragon - це другий регулярний рейс на МКС. Попередній політ з двома астронавтами відбувся в травні 2019 року.

У складі екіпажу - астронавти NASA Шейн Кімброу і Меган Макартур, астронавт Європейського космічного агентства Тома Песке і астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень Акіхіко Хосіде. Передбачається, що космонавти проведуть на орбіті близько півроку.

Додамо

Напередодні Ілон Маск, який володіє SpaceX, розповів, що землянам треба мати постійно діючу базу на Місяці, побудувати місто на Марсі і стати космічною цивілізацією.

"Ми не хочемо бути одними з видів однієї планети, ми хочемо бути багатопланетними видами", - сказав він.

“We need to have a big permanently occupied base on the moon, and then build a city on Mars and become a spacefaring civilization. We don’t want to be one of those single planet species, we want to be a multi-planetary species.” — @ElonMusk pic.twitter.com/RvMPqb15kO

— Starman (@RealLifeStarman) April 23, 2021

Контекст

16 квітня компанія SpaceX виграла контракт NASA з доставки астронавтів на Місяць в рамках програми "Артеміда". Відзначається, що сума контракту становить 2,89 млрд доларів. Компанія займеться розробкою першого комерційного посадкового модуля, який повинен буде безпечно доставити двох американських астронавтів на поверхню Місяця.