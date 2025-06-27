Контрактники по программе 18-24 показали высокий профессионализм на поле боя - Умеров
Киев • УНН
Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что военнослужащие по контракту 18-24 лет показали высокий профессионализм. Минобороны готово совершенствовать мотивационный пакет для привлечения новых бойцов.
Военнослужащие, поступившие на службу по контракту 18-24, показали высокий профессионализм на поле боя. Минобороны готово и дальше совершенствовать мотивационный пакет для привлечения к военной службе, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи с журналистами, передает УНН.
Детали
Контрактники 18–24 продемонстрировали высокую готовность и уверенные действия в боях. Мы увидели их на поле боя – и это действительно мотивирует. Их профессионализм, выдержка и сила духа стали еще одним подтверждением того, что молодое поколение способно эффективно защищать государство уже сегодня. Это мощный человеческий ресурс, который стоит поддерживать и развивать. И государство это будет делать, совершенствуя мотивационный пакет проекта
Глава Минобороны сообщил, что после детального анализа боевых действий, в которых участвовали молодые военнослужащие по контракту 18-24, боевые командиры высоко оценили их выдержку, профессионализм и решимость.
Умеров отметил, что примерно две недели назад Минобороны получило структурированные обратные отчеты с фронта о том, что подразделения с контрактниками 18-24 показывают эффективные результаты, несмотря на первоначальный скепсис. Это стало важным моральным толчком для всей системы.
Также Умеров добавил, что Программа 18-24 постоянно анализируется по трем критериям:
- финансовые условия;
- количественный состав;
- качество подготовки.
Умеров также заверил, что Минобороны готово и дальше совершенствовать мотивационный пакет и предлагать еще больше стимулов для молодых людей, принимающих решение заключить контракт. Соответствующая работа продолжается непрерывно через анализ данных, опросы, фокус-группы.
Контракт 18-24 – это добровольная программа. Любое решение по возрасту принимается исключительно на политическом уровне, и сейчас никаких изменений не планируется
Дополнение
Молодые военные по программе "Контракт 18-24" получили первые финансовые выплаты. Программа предлагает профессиональную подготовку по стандартам НАТО, социальные гарантии и дополнительные возможности для развития.