Контрактники по программе 18-24 показали высокий профессионализм на поле боя - Умеров

$41.590.08
48.640.31
ukenru
В Донецкой области неизвестные застрелили мать, сына и их собаку
Эксклюзив
09:36 • 1390 просмотра
В Донецкой области неизвестные застрелили мать, сына и их собаку
09:20 • 5618 просмотра
Дело Чернышова: суд объявил перерыв до 16:30
09:07 • 9514 просмотра
КНДР привлекла 11 тыс. элитного контингента для войны против Украины, Ким Чен Ын может готовить больше - Умеров
Эксклюзив
26 июня, 16:34 • 153407 просмотра
"Мать-героиня" в военное время: что стоит за этим почетным званием и какую поддержку получают многодетные матери
26 июня, 16:15 • 122341 просмотра
"Ожидаем хорошие новости в ближайшее время": Буданов намекнул на новый обмен пленными
26 июня, 14:09 • 103617 просмотра
Большинство были в плену с 22-го года: Зеленский заявил о новом этапе обмена пленными с рф
Эксклюзив
26 июня, 10:24 • 120395 просмотра
Меджлис пытается привлечь Турцию для возвращения крымских политзаключенных - Чубаров
Эксклюзив
26 июня, 09:58 • 237482 просмотра
Покрывает или не видит? Глава АРМА Дума игнорирует скандал со своим заместителем и “Укрбудом”
26 июня, 08:26 • 95247 просмотра
Летнее наступление россиян: Сырский рассказал о ситуации на фронте
Эксклюзив
26 июня, 08:12 • 226906 просмотра
Саммит НАТО в Гааге: главные решения и на что теперь надеяться Украине
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
44%
750мм
Популярные новости
Иран прекращает сотрудничество с МАГАТЭ27 июня, 00:28 • 112402 просмотра
Смертный приговор в Японии: известный убийца казнен впервые с 2022 года27 июня, 02:54 • 58077 просмотра
Ещё плюс 970 оккупантов, 1 вражеский танк и 13 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага04:26 • 11887 просмотра
Фон дер Ляйен объявила о готовности передать €11 млрд Украине06:13 • 26552 просмотра
Суд начал избрание меры пресечения Чернышову06:15 • 23575 просмотра
публикации
"Мать-героиня" в военное время: что стоит за этим почетным званием и какую поддержку получают многодетные матери
Эксклюзив
26 июня, 16:34 • 153454 просмотра
Двойная игра претендента на "Гулливер" Адамовского: почему компанию из окружения Порошенко снова допустили к конкурсу26 июня, 15:27 • 113206 просмотра
Покрывает или не видит? Глава АРМА Дума игнорирует скандал со своим заместителем и “Укрбудом”
Эксклюзив
26 июня, 09:58 • 237497 просмотра
Саммит НАТО в Гааге: главные решения и на что теперь надеяться Украине
Эксклюзив
26 июня, 08:12 • 226924 просмотра
Опять за старое? Кузьминых заинтересовался 10 миллионами гривен, которые должны выделить больницам Житомира25 июня, 17:45 • 164640 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Кирилл Буданов
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Стамбул
Мариуполь
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом26 июня, 13:18 • 77773 просмотра
Вильнев переходит от "Дюны" к "007": станет режиссером следующего фильма о Бонде26 июня, 07:00 • 110250 просмотра
Фанаты возмущены: в финале сезона "Симпсонов" намекнули на смерть Мардж25 июня, 17:48 • 82336 просмотра
Самая дорогая свадьба года началась: глава Amazon Джефф Безос и его невеста прибыли в Венецию, несмотря на протесты25 июня, 16:39 • 89183 просмотра
Я сейчас пойду и "врежу" ему: Трамп о Генсеке НАТО, который назвал его папочкой25 июня, 15:21 • 77854 просмотра
Актуальное
Ракетная система С-400
Truth Social
Тесла Модель Y
Financial Times
Хранитель

Контрактники по программе 18-24 показали высокий профессионализм на поле боя - Умеров

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что военнослужащие по контракту 18-24 лет показали высокий профессионализм. Минобороны готово совершенствовать мотивационный пакет для привлечения новых бойцов.

Контрактники по программе 18-24 показали высокий профессионализм на поле боя - Умеров

Военнослужащие, поступившие на службу по контракту 18-24, показали высокий профессионализм на поле боя. Минобороны готово и дальше совершенствовать мотивационный пакет для привлечения к военной службе, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи с журналистами, передает УНН.

Детали

Контрактники 18–24 продемонстрировали высокую готовность и уверенные действия в боях. Мы увидели их на поле боя – и это действительно мотивирует. Их профессионализм, выдержка и сила духа стали еще одним подтверждением того, что молодое поколение способно эффективно защищать государство уже сегодня. Это мощный человеческий ресурс, который стоит поддерживать и развивать. И государство это будет делать, совершенствуя мотивационный пакет проекта

- сообщил Умеров.

Глава Минобороны сообщил, что после детального анализа боевых действий, в которых участвовали молодые военнослужащие по контракту 18-24, боевые командиры высоко оценили их выдержку, профессионализм и решимость.

Умеров отметил, что примерно две недели назад Минобороны получило структурированные обратные отчеты с фронта о том, что подразделения с контрактниками 18-24 показывают эффективные результаты, несмотря на первоначальный скепсис. Это стало важным моральным толчком для всей системы.

Также Умеров добавил, что Программа 18-24 постоянно анализируется по трем критериям:

  • финансовые условия;
    • количественный состав;
      • качество подготовки.

        Умеров также заверил, что Минобороны готово и дальше совершенствовать мотивационный пакет и предлагать еще больше стимулов для молодых людей, принимающих решение заключить контракт. Соответствующая работа продолжается непрерывно через анализ данных, опросы, фокус-группы.

        Контракт 18-24 – это добровольная программа. Любое решение по возрасту принимается исключительно на политическом уровне, и сейчас никаких изменений не планируется

        - подчеркнул Умеров.

        Дополнение

        Молодые военные по программе "Контракт 18-24" получили первые финансовые выплаты. Программа предлагает профессиональную подготовку по стандартам НАТО, социальные гарантии и дополнительные возможности для развития.

        Павел Зинченко

        Павел Зинченко

        ОбществоВойнаполитика
        Рустем Умєров
        Министерство обороны Украины
        НАТО
        Tesla
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        S&P 500
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Brent Oil
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gold
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gas TTF
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9