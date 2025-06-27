Умєров: контрактники за програмою 18-24 показали високий професіоналізм на полі бою

Військовослужбовці, які пішли служити за контрактом 18-24 показали високий професіоналізм на полі бою. Міноборони готове і далі вдосконалювати мотиваційний пакет для залучення до військової служби, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі з журналістами, передає УНН.

Деталі

Контрактники 18–24 продемонстрували високу готовність і впевнені дії у боях. Ми побачили їх на полі бою – і це справді мотивує. Їхній професіоналізм, витримка та сила духу стали ще одним підтвердженням того, що молоде покоління здатне ефективно захищати державу вже сьогодні. Це потужний людський ресурс, який варто підтримувати і розвивати. І держава це робитиме, вдосконалюючи мотиваційний пакет проєкту - повідомив Умєров.

Очільник Міноборони повідомив, що після детального аналізу бойових дій, у яких брали участь молоді військовослужбовці за контрактом 18-24, бойові командири високо оцінили їхню витримку, професіоналізм і рішучість.

Умєров зазначив, що приблизно два тижні тому Міноборони отримало структуровані зворотні звіти з фронту про те, що підрозділи з контрактниками 18-24 показують ефективні результати, попри початковий скепсис. Це стало важливим моральним поштовхом для усієї системи.

Такоє Умєров додав, що Програма 18-24 постійно аналізується за трьома критеріями:

фінансові умови;

кількісний склад;

якість підготовки.

Умєров також запевнив, що Міноборони готове і далі вдосконалювати мотиваційний пакет і пропонувати ще більше стимулів для молодих людей, які приймають рішення укласти контракт. Відповідна робота триває безперервно через аналіз даних, опитування, фокус-групи.

Контракт 18-24 – це добровільна програма. Будь-яке рішення щодо віку ухвалюється винятково на політичному рівні, і наразі жодних змін не планується - підкреслив Умєров.

Доповнення

Молоді військові за програмою "Контракт 18-24" отримали перші фінансові виплати. Програма пропонує професійний вишкіл за стандартами НАТО, соціальні гарантії та додаткові можливості для розвитку.