Компенсация пострадавшим должна охватывать весь ущерб от агрессии россии, начиная с 2014 года - ОП

Сегодня, 16 мая, в Гааге состоялось второе заседание Межправительственного переговорного комитета по разработке. Международного договора о создании Комиссии по рассмотрению заявлений для Украины. Глава украинской делегации Ирина Мудрая во время заседания подчеркнула, что компенсация пострадавшим должна охватывать весь ущерб от агрессии россии, начиная с 2014 года. Об этом говорится на официальном сайте интернет-представительства Президента Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщили в ОП, сегодня в Гааге состоялось второе заседание Межправительственного переговорного комитета по разработке Международного договора о создании Комиссии по рассмотрению заявлений для Украины, в котором приняли участие представители более 50 государств, Европейского Союза и Совета Европы. Глава украинской делегации, заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая присоединилась к заседанию онлайн.

Во время заседания, она заявила, что справедливость для всех пострадавших в результате российской агрессии против Украины должна быть в основе работы будущей комиссии.

Это означает охват всего ущерба, потерь и убытков, причиненных агрессией россии. Не с 2022 года, а с ее реального начала в 2014-м. Незаконная оккупация Крыма, война на Донбассе и десятилетия разрушений не должны быть вычеркнуты или забыты. Выборочная справедливость – это не справедливость – заявила Ирина Мудрая.

Сообщается, что во время встречи участники подробно рассмотрели проект договора, а также обсудили ключевые элементы будущей комиссии: состав, принципы управления и финансирования. Следующее заседание состоится в июле в Гааге, а переговоры о создании комиссии будут завершены до конца года.

Напомним

Реестр убытков начал принимать заявления по категории А3.2 "Повреждение или уничтожение нежилого недвижимого имущества", чтобы в дальнейшем украинцы имели возможность получить компенсации за ущерб, причиненный россией.