Компенсація постраждалим має охоплювати всю шкоду від агресії росії, починаючи з 2014 року - ОП

Сьогодні, 16 травня, в Гаазі відбулося друге засідання Міжурядового переговорного комітету щодо розробки. Міжнародного договору про створення Комісії з розгляду заяв для України. Голова української делегації Ірина Мудра під час засідання наголосила, що компенсація постраждалим має охоплювати всю шкоду від агресії росії, починаючи з 2014 року. Про це йдеться на офіційному сайті інтернет-представництва Президента України, передає УНН.

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Як повідомили в ОП, сьогодні у Гаазі відбулося друге засідання Міжурядового переговорного комітету щодо розробки Міжнародного договору про створення Комісії з розгляду заяв для України, в якому взяли участь представники понад 50 держав, Європейського Союзу та Ради Європи. Голова української делегації, заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра долучилася до засідання онлайн.

Під час засідання, вона заявила, що справедливість для всіх постраждалих унаслідок російської агресії проти України має бути в основі роботи майбутньої комісії.

Це означає охоплення всієї шкоди, втрат і збитків, спричинених агресією росії. Не з 2022 року, а з її реального початку у 2014-му. Незаконна окупація Криму, війна на Донбасі та десятиліття руйнувань не мають бути викреслені або забуті. Вибіркова справедливість – це не справедливість – заявила Ірина Мудра.

Повідомляється, що під час зустрічі учасники детально розглянули проєкт договору, а також обговорили ключові елементи майбутньої комісії: склад, принципи управління та фінансування. Наступне засідання відбудеться в липні в Гаазі, а переговори щодо створення комісії будуть завершені до кінця року.

Нагадаємо

Реєстр збитків почав приймати заяви за категорією А3.2 "Пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна", щоб надалі українці мали змогу отримати компенсації за шкоду, яку спричинила росія.