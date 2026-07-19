Компания Трампа хочет брать до 100 тысяч долларов в месяц за самый быстрый доступ к его постам

Компания Trump Media & Technology Group обсуждает возможность взимать с трейдеров и инвестиционных компаний с Уолл-стрит до 100 тыс. долларов в месяц за самый быстрый доступ к постам президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники, пишет УНН.

Детали

По данным агентства, компания также предлагает тариф в 60 тыс. долларов в месяц для клиентов, которые заключат трехлетний контракт. В четверг Trump Media представила платный сервис Truth API, который обеспечит банкам и торговым компаниям самый быстрый доступ к публикациям десяти самых влиятельных аккаунтов Truth Social, однако официальные цены не раскрыла.

Новый сервис уже вызвал критику

Инициатива стала первым шагом Trump Media в сфере лицензирования данных и уже вызвала критику демократов. Сенатор Рон Уайден заявил, что сервис принесет финансовую выгоду семье Трампа и "сделает трейдеров с Уолл-стрит богатыми". Компания эти замечания пока не комментировала.

Reuters отмечает, что посты Трампа часто влияют на финансовые рынки. Например, в апреле 2025 года американские фондовые индексы резко выросли после его сообщения о приостановке части новых пошлин. Для компаний, занимающихся высокочастотной торговлей, даже несколько миллисекунд преимущества могут принести значительную прибыль.

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