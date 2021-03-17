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Компания "ТЕДИС Украина" перечислила в государственный бюджет 1,4 миллиарда гривен налогов 2020 года

Компания "ТЕДИС Украина" перечислила в государственный бюджет 1,4 миллиарда гривен налогов 2020 года

Киев  •  УНН

 • 14848 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. За 2020 год компания “ТЕДИС Украина” выплатила более 1,4 миллиарда гривен налоговых отчислений. Это на 5% больше, чем годом ранее. Как сообщается, из них около 612 миллионов гривен было направлено в центральный бюджет и почти 809 миллионов гривен — в местные бюджеты.

При этом сумма уплаченного компанией “ТЕДИС Украины” розничного акциза, который пополнил местные бюджеты, составила 705 миллионов гривен, что позволило компании стать самым крупным плательщиком розничного акциза по продаже табачных изделий в Украине.

“Наша компания на протяжении своей десятилетней истории стабильно является одним из крупнейших налогоплательщиков Украины, а всего с момента основания „ТЕДИС Украина“ перечислила в бюджет страны более 10 миллиардов гривен”, — отметил Тарас Корнияченко, генеральный директор компании “ТЕДИС Украина”.

Напомним, что по итогам 2019 года компания перечислила в бюджеты различных уровней 1,35 миллиарда гривен налогов и вошла в ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков страны по данным Государственной фискальной службы Украины.

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