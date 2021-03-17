Компанія "ТЕДІС Україна" перерахувала до державного бюджету 1,4 мільярда гривень податків за 2020 рік

При цьому сума сплаченого компанією “ТЕДІС України” роздрібного акцизу, який поповнив місцеві бюджети, склала 705 мільйонів гривень, що дозволило компанії стати найбільшим платником роздрібного акцизу з продажу тютюнових виробів в Україні.

“Наша компанія протягом своєї десятирічної історії стабільно є одним з найбільших платників податків України, а всього з моменту заснування” ТЕДІС Україна "перерахувала в бюджет країни понад 10 мільярдів гривень“,- зазначив Тарас Корніяченко, генеральний директор компанії “ТЕДІС Україна”.

Нагадаємо, що за підсумками 2019 року компанія перерахувала до бюджетів різних рівнів 1,35 мільярда гривень податків і увійшла в ТОП-100 найбільших платників податків країни за даними Державної фіскальної служби України.