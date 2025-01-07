Командовал ударом по Кривому Рогу, который унес жизни 8 человек: российский полковник Скитский получил заочное подозрение
Киев • УНН
Командир 121-го бомбардировочного авиаполка рф Олег Скитский подозревается в ракетном ударе по Кривому Рогу летом 2023 года. В результате атаки погибли 8 гражданских лиц.
Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому полковнику Олегу Скитскому, который командовал ракетным ударом по гражданским объектам Кривого Рога, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Правоохранители задокументировали новые преступления со стороны российского полковника Олега Скитского, который причастен к ракетно-бомбовым ударам по гражданской инфраструктуре Украины.
В Херсоне задержали охранника российских застенков, который скрывался после деоккупации - СБУ23 дек. 2024, 11:07 • 16346 просмотров
Фигурант находится в должности командира 121-го тяжелого бомбардировочного авиаполка дальней авиации воздушно-космических сил рф.
По данным следствия, рашист непосредственно командовал воздушной атакой рф по складам частной компании в Кривом Роге в начале лета 2023 года.
В результате вражеского обстрела погибли 7 гражданских работников хозяйственного объекта и один местный житель.
СБУ разоблачила агентурную сеть фсб, которая шпионила за волонтерами в трех городах7 янв. 2025, 09:21 • 18675 просмотров
Для осуществления атаки по городу Скитский отдал приказ задействовать несколько стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95.
Установлено, что ракета, которая попала по коммерческому складу, была Х-101 класса «воздух-земля», которую один из бортов выпустил над акваторией Каспийского моря.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Скитскому о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие гибель людей).
СБУ: агентурная сеть рф планировала теракт среди военных в Киевской области, среди 4 задержанных несовершеннолетний6 янв. 2025, 09:30 • 24323 просмотра
Правоохранители напомнили, что летом 2024 года СБУ установила причастность Скитского к обстрелам энергогенерирующих предприятий и электроподстанций в Киевской, Житомирской, Кировоградской и Винницкой областях.
Тогда его преступления квалифицировали по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев ведения войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности.
СБУ: разоблачена крупнейшая сеть агентов рф, которые "охотились" за F-16 в Украине17 дек. 2024, 14:15 • 19615 просмотров