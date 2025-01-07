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Командував ударом по Кривому Рогу, який забрав життя 8 людей: російський полковник Скітський отримав заочну підозру

Київ • УНН

 • 23955 перегляди

Командир 121-го бомбардувального авіаполку рф Олег Скітський підозрюється у ракетному ударі по Кривому Рогу влітку 2023 року. Внаслідок атаки загинуло 8 цивільних осіб.

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському полковнику Олегу Скітському, який командував ракетним ударом по цивільних об’єктах Кривого Рогу, передає УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

Правоохоронці задокументували нові злочини з боку російського полковника Олега Скітського, який причетний до ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі України.

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Фігурант перебуває на посаді командира 121-го важкого бомбардувального авіаполку дальньої авіації повітряно-космічних сил рф.

За даними слідства, рашист безпосередньо командував повітряною атакою рф по складах приватної компанії у Кривому Розі на початку літа 2023 року.

Унаслідок ворожого обстрілу загинуло 7 цивільних працівників господарського об’єкта та один місцевий мешканець.

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Для здійснення атаки по місту Скітський віддав наказ задіяти декілька стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95.

Встановлено, що ракета, яка влучила по комерційному складу, була Х-101 класу "повітря-земля", котру один з бортів випустив над акваторією Каспійського моря.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Скітському про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, які спричинили загибель людей).

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Правоохоронці нагадали, що влітку 2024 року СБУ встановила причетність Скітського до обстрілів енергогенеруючих підприємств та електропідстанцій у Київській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях.

Тоді його злочини кваліфікували за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв ведення війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаКримінал та НП
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