В Херсоне задержали охранника российских застенков, который скрывался после деоккупации - СБУ
Киев • УНН
СБУ и ГБР задержали бывшего инспектора Херсонского СИЗО, который работал охранником в российской тюрьме во время оккупации. Предатель охранял камеры с заключенными местными жителями и агитировал других сотрудничать с оккупантами.
СБУ и ГБР задержали еще одного охранника российских застенок, что действовали во время оккупации Херсона, сообщили в спецслужбе в понедельник, пишет УНН.
Детали
"Служба безопасности и ГБР задержали в Херсоне еще одного чиновника-предателя, который сотрудничал с рф во время оккупации города. Фигурантом является младший инспектор Херсонского следственного изолятора, поддержавший рашистов в начале полномасштабной войны. За это его "назначили" охранником в российских застенках, что враг устроил в здании захваченного СИЗО", - сообщили в СБУ.
"Находясь на "должности", предатель охранял камеры, в которые оккупанты массово заключали местных жителей", - говорится в сообщении СБУ.
Больше всего пострадавших, как указано, было среди участников движения сопротивления в южном регионе Украины.
"Кроме того, фигурант агитировал своих знакомых вступать в оккупационное учреждение рф, обещая потенциальным кандидатам "зарплату" в рублях и лояльное отношение со стороны агрессора", - сообщили в спецслужбе.
После освобождения Херсона злоумышленник, как отметили в СБУ, пытался избежать правосудия и для этого постоянно менял места жительства.
"Правоохранители установили местонахождение предателя и задержали его", - указали в СБУ.
Сейчас задержанному сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
▪️ ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).
Мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Руководил "застенками" на захваченной Луганщине: сообщено о подозрении экс-правоохранителю10 июл. 2024, 12:52 • 18291 просмотр