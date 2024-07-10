О подозрении сообщено бывшему правоохранителю, который руководил "застенками" на захваченной Луганщине, проинформировали в Луганской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

"Сообщено о подозрении луганчанину в добровольном занятии должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, бывший правоохранитель начал сотрудничать с оккупантами еще с 2014 года.

Отмечается, что мужчина перешел на сторону врага, присягнув ему на верность. "До полномасштабного российского вторжения был в составе НВФ и воевал против украинских военных, затем - служил в "органах мвд лнр". С осени 2022 года по начало 2024 года был "начальником управления федеральной службы исполнения наказаний россии по лнр", - сообщили в ведомстве.

"Он осуществлял непосредственное руководство "застенками" на захваченной Луганщине, в которых незаконно удерживали украинских граждан", - отметили в прокуратуре.

Сейчас фигурант объявлен в розыск и решается вопрос об избрании меры пресечения.

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