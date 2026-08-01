Количество пострадавших от атаки рф на Киев возросло до 28, 9 погибших

Количество пострадавших в результате атаки рф на Киев возросло до 28, известно о 9 погибших, сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

9 человек погибли в столице в результате атаки врага. 28 жителей Киева пострадали, среди них четверо детей. В стационарах больниц находятся 17 раненых. Остальным медики оказали помощь амбулаторно или на месте - написал мэр в соцсетях.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, в Киеве, по данным на 08:00 1 августа, в результате атаки врага погибло семеро человек в Дарницком районе и двое в Соломенском. Среди погибших – 22-летний сотрудник полиции.

Среди 28 пострадавших в частности травмы получили четверо несовершеннолетних – 14-летняя девушка, 13-летние девушка и парень, а также 17-летний юноша. У одной из девушек предварительно отравление продуктами горения, у других несовершеннолетних множественные осколочные ранения и резаные раны.

В Киеве 9 погибших и 23 пострадавших из-за российской баллистической атаки

Дополнение

В ночь на 1 августа враг в очередной раз нанес массированный комбинированный удар по столице, применив баллистические ракеты, сообщили в Нацполиции.

Под атакой оказались Дарницкий, Голосеевский, Днепровский, Печерский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский районы.

По данным прокуратуры, в Соломенском районе произошло частичное разрушение квартир 5-этажного дома. В Дарницком районе повреждено 13 многоэтажных жилых домов, также выбиты стекла окон в домах в Днепровском районе. В Печерском районе разрушены частные дома.

В результате обстрела повреждены многоквартирные и частные жилые дома, нежилые сооружения, школа, супермаркеты, автомойка и автомобили, указали в полиции. В частности, как указали в правительственном Центре страткома, удар повредил гипермаркет "Велмарт".