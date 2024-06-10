Количество боевых столкновений по линии фронта возросло до 66: враг ищет пути, чтобы потеснить украинские подразделения с занятых рубежей

Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 66, враг ищет пути, чтобы вклиниться в нашу оборону. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 19:00, передает УНН.

"Враг ищет пути, чтобы вклиниться в нашу оборону и попытаться потеснить украинские подразделения с занятых рубежей. Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 66", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, во второй половине дня оккупанты продолжили терроризировать Харьковщину авиаударами со своей территории. В частности, из района белгорода (рф) агрессор нанес два удара двенадцатью НАРами по Терновому. В течение дня враг трижды безуспешно пытался атаковать вблизи Волчанска и Глубокого.

На Купянском направлении Силы обороны отразили восемь атак противника. Два боестолкновения еще продолжаются. В районе Степной Новоселовки российская авиация нанесла два удара шестью КАБами. По состоянию на это время, по предварительным данным, потери оккупантов на этом направлении составили: 62 человека убитыми и ранеными, уничтожены три танка, одна боевая бронированная машина и единица автомобильной техники.

На Лиманском направлении все девять штурмовых попыток противника успеха не имели. Украинские воины контролируют ситуацию.

На Северском направлении враг четыре раза атаковал силы обороны вблизи спорного, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменки. Тоже безуспешно.

На Краматорском направлении с начала суток российские войска пять раз пытались потеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Три штурмовых действия вблизи Клещиевки и Андреевки украинские воины отбили. Еще две атаки продолжаются возле Нового и ивановского.

На Покровском направлении с начала суток противник 20 раз атаковал украинских защитников возле Евгеньевки, Новоалександровки, Новопокровского, Карловки, Яснобродовки и Уманского. 17 штурмовых действий успеха не имели. Еще три вражеские атаки продолжаются.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела, резюмировали в Генштабе.

Генштаб: на фронте ситуация напряженная На Купянском и Краматорском направлениях