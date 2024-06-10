Количество боевых столкновений по линии фронта возросло до 66: враг ищет пути, чтобы потеснить украинские подразделения с занятых рубежей

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
  •  94840 просмотра

Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп

Эксклюзив
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
  •  102115 просмотра

Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию

Эксклюзив
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
  •  108625 просмотра

Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

Эксклюзив
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
  •  107026 просмотра

Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат

Эксклюзив
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
  •  102335 просмотра

В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист

Эксклюзив
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
  •  104337 просмотра

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

Эксклюзив
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
  •  101688 просмотра

Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

Эксклюзив
Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня
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Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня

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Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  175601 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

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Количество боевых столкновений по линии фронта возросло до 66: враг ищет пути, чтобы потеснить украинские подразделения с занятых рубежей

Согласно сводке Генерального штаба, количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 66, при этом противник ищет способы сломать украинскую оборону и вытеснить украинские подразделения с занятых рубежей.

Война •   •  7404 просмотра
Количество боевых столкновений по линии фронта возросло до 66: враг ищет пути, чтобы потеснить украинские подразделения с занятых рубежей

Ветеран Гарольд Теренс женился в возрасте 100 лет на побережье высадки союзников в Нормандии

Гарольд Теренс, 100-летний американский ветеран Второй мировой войны, женился на 96-летней Жанне Сверлинн в городе Карентан-Ле-Мара, что в Нормандии, близ места высадки союзников в День "Д" 1944 года.

Новости Мира •   •  12638 просмотра
Ветеран Гарольд Теренс женился в возрасте 100 лет на побережье высадки союзников в Нормандии

Оккупанты ударили по нежилому помещению в Николаевской области, предварительно без пострадавших - Ким

Вечером российские оккупанты обстреляли нежилое помещение в Николаевской области, что привело к возгоранию травы, но сообщений о пострадавших нет.

Война •   •  8377 просмотра
Оккупанты ударили по нежилому помещению в Николаевской области, предварительно без пострадавших - Ким

Удар рф по Харькову: в ОВА показали последствия и заверили - людей под завалами больше нет

В результате российского удара по Харькову пострадали 8 мирных жителей, один человек был спасен из-под завалов. Кроме того, в ОВА показали последствия вражеской атаки.

Война •   •  7806 просмотра
Удар рф по Харькову: в ОВА показали последствия и заверили - людей под завалами больше нет

Зеленский утвердил состав делегации Украины на конференцию по восстановлению в Берлине

Президент Зеленский утвердил состав украинской делегации во главе с первым вице-премьером Юлией Свириденко для участия в конференции по восстановлению Украины в Берлине 11-12 июня на фоне скандала вокруг увольнения предыдущего вице-премьера по вопросам восстановления.

политика •   •  10108 просмотра
Зеленский утвердил состав делегации Украины на конференцию по восстановлению в Берлине

F-16, военное сотрудничество и поддержка украинских оборонных предприятий: Умеров встретился с главой Минобороны Нидерландов

Украина и Нидерланды обсудили военное сотрудничество, привлечение поддержки для украинских оборонных предприятий и программу создания реактивного истребителя F-16 во время визита министра обороны Нидерландов.

Война •   •  10154 просмотра
F-16, военное сотрудничество и поддержка украинских оборонных предприятий: Умеров встретился с главой Минобороны Нидерландов

В боях за Бахмут погибло 19547 "вагнеровцев", из которых почти 90% были заключенными-СМИ

В боях за Бахмут погибло 19 547" вагнерцев", из которых 17 175 (88%) были заключенными, завербованными в российских тюрьмах и следственных изоляторах.

Война •   •  9166 просмотра
В боях за Бахмут погибло 19547 "вагнеровцев", из которых почти 90% были заключенными-СМИ

Взрывы на Полтавщине: враг атаковал область, есть раненая

В результате атаки рф, по предварительной информации, пострадал один гражданский человек в Миргородском районе.

Война •   •  12098 просмотра
Взрывы на Полтавщине: враг атаковал область, есть раненая

Удар КАБами по Харькову: из-под завалов достали еще одного пострадавшего, всего 8 раненых

75-летний мужчина был спасен из-под завалов частного дома в Харькове после обстрела со стороны России и отправлен в больницу.

Общество •   •  12413 просмотра
Удар КАБами по Харькову: из-под завалов достали еще одного пострадавшего, всего 8 раненых

Один из лучших фотографов ВСУ Арсен Федосенко погиб на фронте

Один из лучших фотографов Вооруженных сил Украины Арсен Федосенко трагически погиб на фронте во время выполнения задания.

Общество •   •  12248 просмотра
Один из лучших фотографов ВСУ Арсен Федосенко погиб на фронте