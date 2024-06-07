Генштаб: на фронте ситуация напряженная На Купянском и Краматорском направлениях

На фронте с начала этих суток по состоянию на 10: 30 утра 7 июня уже произошло 24 боевых столкновений. на Купянском и Краматорском направлении ситуация напряженная. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает УНН.

Детали

Как сообщается, захватчики совершили два авиационных удара с применением пяти КАБов, более 460 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении враг активных действий не проводил. Осуществляет перегруппировку войск.

На Купянском направлении ситуация напряженная. С начала суток произошло уже четыре боевых столкновения в районах песчаного, Дружелюбовки и Грековки. штурмовые действия продолжаются. Потерь позиций не допущено.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены три атаки вблизи Тернов и Торского, без успеха для противника. Продолжается боестолкновение недалеко от населенного пункта Терны.

На Краматорском направлении ситуация несколько напряженная. С начала суток здесь отражены две попытки противника продвинуться в районе Клещиевки. Недалеко от Калиновки продолжается бой.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения российских войск в глубину нашей территории. одно штурмовое действие оккупантов потерпело неудачу вблизи Новоалександровки. еще пять вражеских атак продолжаются вблизи Евгеньевки, Сокола и Красногоровки. Ситуация под контролем Сил обороны Украины.

На Покровском направлении, по уточненной информации, за минувшие сутки враг понес потери: 249 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожены четыре боевые бронированные машины, артиллерийская система и автомобиль.

На Кураховском направлении штурмовые действия противника вблизи Георгиевки успеха не имели.

По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили: 85 человек убитыми и ранеными, уничтожены два танка, три боевые бронированные машины, две артиллерийские системы и семь автомобилей.

На Ореховском направлении российский агрессор совершил одну безуспешную атаку в районе Копани. Потерь позиций не допущено.

Наконец, обстановка не претерпела существенных изменений.

Силы обороны Украины принимают все необходимые меры для сдерживания наступления противника, истощения его боевого потенциала и стабилизации обстановки - указали в Генштабе.

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