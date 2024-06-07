Генштаб: на фронте ситуация напряженная На Купянском и Краматорском направлениях

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
  •  6459 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
  •  35778 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
  •  55668 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
  •  55293 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
  •  66999 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
  •  113511 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
  •  111106 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
  •  113609 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

Эксклюзив
У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт
  •  108183 просмотра

У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт

Эксклюзив
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
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Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

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Ситуация на фронте остается напряженной на Купянском и Краматорском направлениях. Российские оккупанты совершали атаки и обстрелы, но украинские защитники отразили их попытки продвинуться вперед.

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Генштаб: на фронте ситуация напряженная На Купянском и Краматорском направлениях

Информация о якобы получении Резниковым американского гражданства - фейк

Информация о якобы получении американского гражданства бывшим министром обороны Украины Алексеем Резниковым является полностью вымышленной и распространяется российскими источниками как дезинформация.

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Информация о якобы получении Резниковым американского гражданства - фейк

Электронные сигареты на 26 миллионов гривен - контрабандист рассылал их своим клиентам по почте

Житель Луцка организовал незаконный ввоз из-за границы более 60 000 электронных сигарет и жидкостей на сумму более 26 миллионов гривен, отправив их покупателям почтой без акцизных марок.

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Электронные сигареты на 26 миллионов гривен - контрабандист рассылал их своим клиентам по почте

Еврокомиссия подтверждает, что Украина и Молдова полностью выполнили все шаги для начала переговоров о вступлении - СМИ

Украина и Молдова полностью выполнили все шаги для начала переговоров о вступлении в ЕС, как сообщают СМИ, подтвердила Еврокомиссия.

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Еврокомиссия подтверждает, что Украина и Молдова полностью выполнили все шаги для начала переговоров о вступлении - СМИ

Трамп предлагает установить тарифы против нелегальной иммиграции

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах он может ввести пошлины против стран, в частности Китая, которые не контролируют поток нелегальных иммигрантов со своих территорий в США.

Новости Мира •   •  3912 просмотра
Трамп предлагает установить тарифы против нелегальной иммиграции

Силы обороны уразили средство ПВО и РЛС оккупантов - Генштаб

В течение 6 июня Силы обороны Украины нанесли удары по двум местам скопления личного состава противника, системе противовоздушной обороны, радиолокационной станции и складу боеприпасов.

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Силы обороны уразили средство ПВО и РЛС оккупантов - Генштаб

Зеленский отреагировал на угрозы россии в отношении Франции: это стало еще одним аргументом в пользу нашей с вами смелости

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления во Франции отреагировал на российские угрозы Франции, назвав их аргументом в пользу смелости.

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Зеленский отреагировал на угрозы россии в отношении Франции: это стало еще одним аргументом в пользу нашей с вами смелости

Лидер ХАМАСа в переговорах с арабскими посредниками настаивает на полном прекращении огня в Газе-WSJ

Лидер ХАМАС Яхья Синвар заявил арабским посредникам, что ХАМАС на сложит оружие и не подпишет требующее этого предложение, настаивая на полном прекращении огня в Газе, говорится в статье The Wall Street Journal.

Новости Мира •   •  5073 просмотра
Лидер ХАМАСа в переговорах с арабскими посредниками настаивает на полном прекращении огня в Газе-WSJ

Порошенко стал богаче на 230 миллионов только за май

Согласно декларациям, поданным в Национальное агентство по предотвращению коррупции, лидер самой богатой парламентской фракции Петр Порошенко в мае обогатил еще более 227 миллионов гривен.

политика •   •  6505 просмотра
Порошенко стал богаче на 230 миллионов только за май

"Взрывы услышал весь город": в оккупированном Луганске сообщили о "прилете"

Во временно оккупированном Луганске сообщают о взрывах и пожаре.

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"Взрывы услышал весь город": в оккупированном Луганске сообщили о "прилете"