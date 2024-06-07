Генштаб: на фронті ситуація напружена на Куп’янському та Краматорському напрямках
Київ • УНН
Ситуація на фронті залишається напруженою на Куп'янському і Краматорському напрямках. Російські окупанти здійснювали атаки і обстріли, але українські захисники відбили їх спроби просунутися вперед.
На фронті від початку цієї доби станом на 10: 30 ранку 7 червня вже відбулося 24 бойових зіткнень. На Куп’янському та Краматорському напрямку ситуація напружена. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає УНН.
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Як повідомляється, загарбники здійснили два авіаційні удари із застосуванням п’яти КАБів, понад 460 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти.
За даним Генштабу, ситуація за напрямками наступна:
На Харківському напрямку ворог активних дій не проводив. Здійснює перегрупування військ.
На Куп’янському напрямку ситуація напружена. Від початку доби відбулося вже чотири бойові зіткнення в районах Піщаного, Дружелюбівки та Греківки. Штурмові дії тривають. Втрат позицій не допущено.
На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито три атаки поблизу Тернів та Торського, без успіху для противника. Триває боєзіткнення неподалік населеного пункту Терни.
На Краматорському напрямку ситуація дещо напружена. З початку доби тут відбито дві спроби противника просунутися в районі Кліщіївки. Неподалік Калинівки триває бій.
На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину нашої території. Одна штурмова дія окупантів зазнала невдачі поблизу Новоолександрівки. Ще п’ять ворожих атак тривають поблизу Євгенівки, Сокола та Красногорівки. Ситуація під контролем Сил оборони України.
На Покровському напрямку, за уточненою інформацією, за минулу добу ворог зазнав втрат: 249 окупантів вбитими та пораненими, знищено чотири бойові броньовані машини, артилерійську систему та автомобіль.
На Курахівському напрямку штурмові дії противника поблизу Георгіївки успіху не мали.
За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали: 85 осіб вбитими та пораненими, знищено два танки, три бойові броньовані машини, дві артилерійські системи та сім автомобілів.
На Оріхівському напрямку російський агресор здійснив одну безуспішну атаку в районі Копані. Втрат позицій не допущено.
На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін.
Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника, виснаження його бойового потенціалу та стабілізації обстановки
Сили оборони уразили засіб ППО та РЛС окупантів - Генштаб07.06.24, 12:02 • 17961 перегляд