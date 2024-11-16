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КНДР хочет обменять военную помощь рф в войне против Украины на доступ к ракетным, ядерным и военным программам - МИД

Киев  •  УНН

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По данным украинской разведки, Северная Корея стремится получить доступ к российским ядерным и ракетным технологиям в обмен на военную поддержку рф в войне против Украины.

Пхеньян стремится обменять свое участие в агрессии против Украины на доступ к российским технологиям в ракетной, ядерной и других военных программах. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, ссылаясь на данные украинской разведки, передает УНН.

Детали

Сегодня министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поздравил в Киеве своего японского коллегу Ивая Такеши и провел с ним переговоры по широкому спектру вопросов украинско-японского сотрудничества, а также глобальных вызовов безопасности.

Главы украинской и японской дипломатий обсудили ситуацию с безопасностью в Украине и мире, в частности фактическое вступление в российскую войну Северной Кореи. По словам Андрея Сибиги, это является свидетельством того, что в Украине решается будущее не только европейской, но и глобальной архитектуры безопасности.

"Углубленное военно-техническое сотрудничество россии с Северной Кореей и Ираном представляет прямую угрозу не только для Европы, но и для Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Не только россия получает дроны, ракеты, солдат. москва взамен усиливает Тегеран и Пхеньян", - подчеркнул он.

КНДР ратифицировала договор о взаимной обороне с россией12 нояб. 2024, 01:52 • 21805 просмотров

Министр также заявил, что по данным украинской разведки, Пхеньян стремится обменять свое участие в агрессии против Украины на доступ к российским технологиям в ракетной, ядерной и других военных программах. 

"Это чрезвычайно угрожающе. Все это не может не беспокоить наших партнеров. Поэтому и противодействовать таким глобальным угрозам мы должны вместе", - отметил глава МИД.

В этом контексте, Андрей Сибига подчеркнул, что только мощная и системная поддержка Украины может остановить россию и принести всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир. По его словам, поражение россии в Украине остановит других агрессоров от захватнических планов.

Солдаты Северной Кореи полностью меняют политический сценарий и смысл войны - Ермак27 окт. 2024, 11:39 • 20633 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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