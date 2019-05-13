Климкин обсудит с главой МИД Германии "паспортную агрессию" РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, во время двухдневного визита в Брюссель, обсудит с министром иностранных дел ФРГ Хейко Маасом "паспортную агрессию" РФ. Об этом говорится в сообщении в Twitter представительства Украины в ЕС, передает УНН.
"Встреча Павла Климкина с Министром иностранных дел ФРГ Хейко Маасом. Один из основных вопросов - "паспортная агрессия" РФ", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин начал свой двухдневный визит в Брюссель со встречи с Европейским комиссаром по вопросам политики соседства и расширения Йоханнесом Ганом и министрами иностранных дел Европейской народной партии.
Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин на встречах с иностранными партнерами во время рабочего визита в Брюссель на следующей неделе будет пытаться достичь расширения экономических и персональных санкций в результате введения указа РФ по упрощению процедуры выдачи паспортов жителям ОРДЛО и непризнание другими странами таких паспортов.
Зустріч Павла Клімкіна з Міністром закордонних справ ФРН Хейко Маасом. Одне з основних питань - “паспортна агресія” РФ / FM of Ukraine @PavloKlimkin held a meeting with FM of Germany @HeikoMaas. One of the main issues discussed: Russia’s “passport aggression”. #EaP10 pic.twitter.com/8Ah0NiV6Xp— UKRinEU (@UA_EUMission) 13 мая 2019 г.