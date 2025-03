Клімкін обговорить з главою МЗС Німеччини “паспортну агресію” РФ

“Зустріч Павла Клімкіна з Міністром закордонних справ ФРН Хейко Маасом. Одне з основних питань — „паспортна агресія“ РФ”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін розпочав свій дводенний візит у Брюссель із зустрічі з Європейським комісаром з питань політики сусідства та розширення Йоханнесом Ганом та міністрами закордонних справ Європейської народної партії.



Нагадаємо, міністр закордонних справ Павло Клімкін на зустрічах з іноземними партнерами під час робочого візиту в Брюссель наступного тижня намагатиметься досягти розширення економічних та персональних санкцій внаслідок запровадження указу РФ щодо спрощення процедури видачі паспортів жителям ОРДЛО та невизнання іншими країнами таких паспортів.

