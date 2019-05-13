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Клімкін обговорить з главою МЗС Німеччини “паспортну агресію” РФ

Клімкін обговорить з главою МЗС Німеччини “паспортну агресію” РФ

Київ • УНН

 • 5284 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, під час дводенного візиту до Брюсселю, обговорить з міністром закордонних справ ФРН Хейко Маасом “паспортну агресію” РФ. Про це йдеться в повідомленні у Twitter представництва України у ЄС, передає УНН.

“Зустріч Павла Клімкіна з Міністром закордонних справ ФРН Хейко Маасом. Одне з основних питань — „паспортна агресія“ РФ”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін розпочав свій дводенний візит у Брюссель із зустрічі з Європейським комісаром з питань політики сусідства та розширення Йоханнесом Ганом та міністрами закордонних справ Європейської народної партії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Павло Клімкін на зустрічах з іноземними партнерами під час робочого візиту в Брюссель наступного тижня намагатиметься досягти розширення економічних та персональних санкцій внаслідок запровадження указу РФ щодо спрощення процедури видачі паспортів жителям ОРДЛО та невизнання іншими країнами таких паспортів.

Зустріч Павла Клімкіна з Міністром закордонних справ ФРН Хейко Маасом. Одне з основних питань - “паспортна агресія” РФ / FM of Ukraine @PavloKlimkin held a meeting with FM of Germany @HeikoMaas. One of the main issues discussed: Russia’s “passport aggression”. #EaP10 pic.twitter.com/8Ah0NiV6Xp

— UKRinEU (@UA_EUMission) 13 мая 2019 г.

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