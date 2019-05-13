Клімкін обговорить з главою МЗС Німеччини “паспортну агресію” РФ

КИЇВ. 13 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, під час дводенного візиту до Брюсселю, обговорить з міністром закордонних справ ФРН Хейко Маасом “паспортну агресію” РФ. Про це йдеться в повідомленні у Twitter представництва України у ЄС, передає УНН.