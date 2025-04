Китай и Индия усилят сотрудничество в борьбе с терроризмом

Си Цзиньпин и Нарендра Моди посетили ряд культурных памятников, а также провели переговоры по двусторонним отношениям, сообщает агентство dpa со ссылкой на китайскую государственную агентство “Синьхуа”. После завершения переговоров стороны среди прочего заявили о намерении усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом.

Двое лидеров обсудили вопросы торговли, коммуникации между армиями двух стран и пограничный спор. Моде в Twitter отметил производительность встречи за чаем и подчеркнул, что “сильная дружба Индии и Китая является полезной для народов наших государств и всего мира”.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) с премьер-министром Индии Нарендра Моди заявил, что “большое сотрудничество” между двумя странами будет иметь “глобальное влияние”.

