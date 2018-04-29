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Китай и Индия усилят сотрудничество в борьбе с терроризмом

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Лидеры Китая и Индии Си Цзиньпин и Нарендра Моди 28 апреля завершили встречу в китайском Ухане (провинция Хубэй, Центральный Китай). Во время двухдневного визита премьер-министра Индии, носившего подчеркнуто неофициальный характер, вместе с председателем КНР обсуждался пограничный конфликт между двумя странами, вопросы торговли и борьбы с терроризмом. Об этом сообщает УНН со ссылкой Deutsche Welle.

Китай и Индия усилят сотрудничество в борьбе с терроризмом

Си Цзиньпин и Нарендра Моди посетили ряд культурных памятников, а также провели переговоры по двусторонним отношениям, сообщает агентство dpa со ссылкой на китайскую государственную агентство “Синьхуа”. После завершения переговоров стороны среди прочего заявили о намерении усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом.

Двое лидеров обсудили вопросы торговли, коммуникации между армиями двух стран и пограничный спор. Моде в Twitter отметил производительность встречи за чаем и подчеркнул, что “сильная дружба Индии и Китая является полезной для народов наших государств и всего мира”.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) с премьер-министром Индии Нарендра Моди заявил, что “большое сотрудничество” между двумя странами будет иметь “глобальное влияние”.

Productive discussions over tea. Strong India-China friendship is beneficial for the people of our nations and the entire world. pic.twitter.com/ZBPiVu7a5A

— Narendra Modi (@narendramodi) 28 апреля 2018

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