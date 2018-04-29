Китай та Індія посилять співпрацю у боротьбі з тероризмом
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Лідери Китаю та Індії Сі Цзіньпін та Нарендра Моді 28 квітня завершили зустріч у китайському Ухані (провінція Хубей, Центральний Китай). Під час дводенного візиту прем'єр-міністра Індії, що носив підкреслено неофіційний характер, разом із головою КНР обговорювали прикордонний конфлікт між двома країнами, питання торгівлі і боротьби з тероризмом. Про це повідомляє УНН з посиланням Deutsche Welle.
Сі Цзіньпін та Нарендра Моді відвідали низку культурних пам’яток, а також провели переговори щодо двосторонніх відносин, повідомляє агентство dpa з посиланням на китайську державну агенцію “Сіньхуа”. Після завершення переговорів сторони серед іншого заявили про намір посилити співпрацю у боротьбі з тероризмом.
Двоє лідерів обговорили також питання торгівлі, комунікації між арміями двох країн та прикордонну суперечку. Моді у Twitter відзначив продуктивність зустрічі за чаєм та наголосив, що “сильна дружба Індії та Китаю є корисною для народів наших держав та усього світу”.
Нагадаємо, голова КНР Сі Цзіньпін у ході зустрічі в місті Ухань (провінція Хубей, Центральний Китай) з прем’єр-міністром Індії Нарендра Моді заявив, що “велика співпраця” між двома країнами матиме “глобальний вплив”.
Productive discussions over tea. Strong India-China friendship is beneficial for the people of our nations and the entire world. pic.twitter.com/ZBPiVu7a5A— Narendra Modi (@narendramodi) 28 квітня 2018 р.