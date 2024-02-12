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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ким сообщил, что все больше людей возвращаются в Николаев и область

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Из оккупированного села в Донецкой области с помощью волонтеров и работников Офиса Омбудсмана в Украину эвакуировали 80-летнюю женщину, которая не могла самостоятельно выехать из оккупированного села в Донецкой области.

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15-летний немецко-турецкий школьник из Гельзенкирхена был главным подозреваемым в нанесении ножевых ранений двум украинским баскетболистам, один из которых погиб, на железнодорожном вокзале в Оберхаузене, Германия, согласно видеодоказательствам и сообщениям.

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Британская разведка сообщает, что открытие нового военного научно-исследовательского института в Высшей школе экономики в москве во главе с отставными адмиралами свидетельствует о том, что россия все больше милитаризирует свое высшее образование.

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Безопасность Венгрии зависит от выживания Киева: Центр стратегических коммуникаций ответил на заявление Орбана о буферной зоне в Украине

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Безопасность Венгрии зависит от выживания Киева: Центр стратегических коммуникаций ответил на заявление Орбана о буферной зоне в Украине