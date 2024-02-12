Ким сообщил, что все больше людей возвращаются в Николаев и область

Даже несмотря на увеличение обстрелов люди продолжают возвращаться в Николаев и область. Об этом во время брифинга заявил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Динамика у нас плюсовая, люди возвращаются в область и город. Несмотря на то, что даже обстрелы усилились, люди возвращаются и хотят жить и работать в родных краях. Динамика у нас в этом положительная, но она плюс-минус стала за прошлый месяц - сказал Ким.

Напомним

Четыре беспилотника-камикадзе были сбиты ночью в Николаевской области, а российские войска также обстреляли две общины, но обошлось без жертв.

В Николаевской области уже восстановлено 31% объектов, которые были повреждены или разрушены войной - Ким