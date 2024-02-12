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Кім повідомив, що все більше людей повертаються в Миколаїв та область

Кім повідомив, що все більше людей повертаються в Миколаїв та область

Київ • УНН

 • 23460 перегляди

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації повідомив, що, незважаючи на посилення обстрілів, люди продовжують повертатися до Миколаєва та області. Динаміка повернення мешканців залишається позитивною.

Навіть попри збільшення обстрілів люди продовжують повертатися в Миколаїв та область. Про це під час брифінгу заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Динаміка в нас плюсова, люди повертаються в область і місто. Попри те, що навіть обстріли посилилися, люди повертаються і хочуть жити й працювати в рідних краях. Динаміка в нас в цьому позитивна, але вона плюс-мінус стала за минулий місяць

- сказав Кім.

Нагадаємо

Чотири безпілотники-камікадзе були збиті вночі в Миколаївській області, а російські війська також обстріляли дві громади, але обійшлося без жертв.

На Миколаївщині вже відновлено 31% об'єктів, які були пошкоджені або зруйновані війною - Кім 12.02.24, 14:00 • 22381 перегляд

Павло Башинський

Павло Башинський

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