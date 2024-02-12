Кім повідомив, що все більше людей повертаються в Миколаїв та область

Навіть попри збільшення обстрілів люди продовжують повертатися в Миколаїв та область. Про це під час брифінгу заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Динаміка в нас плюсова, люди повертаються в область і місто. Попри те, що навіть обстріли посилилися, люди повертаються і хочуть жити й працювати в рідних краях. Динаміка в нас в цьому позитивна, але вона плюс-мінус стала за минулий місяць