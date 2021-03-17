Число жертв нападения на спа-салоны в США выросло: что известно на данный момент

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Уже как минимум восемь человек погибли в результате серии из трех вооруженных нападений на массажные салоны в пригородах Атланты, штат Джорджия, сообщает Associated Press, отмечает УНН.

Детали

Первым подвергся нападению салон Youngs Asian Massage Parlor в Акуэрте, в 50 километрах к северу от столицы штата. В результате стрельбы в салоне погибли четыре человека и еще один получил ранения.

Примерно через час был атакован салон Gold Spa в районе Бакхед. Там погибли три человека. Еще один человек был вскоре убит в близлежащем салоне Aromatherapy Spa.

Полиция Джорджии опубликовала ориентировку на подозреваемого в убийствах, передвигавшегося на автомобиле.

Подозреваемый

Через несколько часов он был пойман в округе Крисп, более чем в 200 километрах от мест преступлений. Им оказался 21-летний Роберт Аарон Лонг.

Полиция изучает мотивы нападавшего. Как пишет The New York Times, не исключено, что преступление было совершено на расовой почве. Семеро убитых — женщины, шесть из них были азиатками.

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