Кількість жертв нападів на спа-салони у США зросла: що відомо наразі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Вже як мінімум вісім осіб загинули в результаті серії з трьох озброєних нападів на масажні салони в передмістях Атланти, штат Джорджія, повідомляє Associated Press, зазначає УНН.
Деталі
Першим зазнав нападу салон Youngs Asian Massage Parlor в Акуерті, в 50 кілометрах на північ від столиці штату. В результаті стрілянини в салоні загинули чотири людини і ще одна отримала поранення.
Приблизно через годину був атакований салон Gold Spa в районі Бакхед. Там загинули три людини. Ще одна людина була незабаром убита в прилеглому салоні Aromatherapy Spa.
Поліція Джорджії опублікувала орієнтування на підозрюваного у вбивствах, який пересувався на автомобілі.
Підозрюваний
Через кілька годин він був спійманий в окрузі Крісп, більш ніж в 200 кілометрах від місць злочинів. Ним виявився 21-річний Роберт Аарон Лонг.
Поліція вивчає мотиви нападника. Як пише The New York Times, не виключено, що злочин було скоєно на расовому ґрунті. Семеро убитих — жінки, шість з них були азіатками.