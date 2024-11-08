Киев готовится к международной конференции: что известно о встрече дипломатов: что известно о встрече дипломатов

В конце ноября Киев будет принимать важную международную конференцию, посвященную обсуждению роли Украины на мировой политической арене. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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Мероприятие приурочено к 80-летию Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Об этом во время встречи со студентами ИМО сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, добавив, что Украина продолжает активную борьбу за свою независимость и национальные интересы.

На встрече с будущими дипломатами также присутствовали министр иностранных дел Андрей Сибига, послы ЕС, Великобритании, Дании, Египта и Южно-Африканской Республики. Директор ИМО Валерий Копейка отметил символическую поддержку иностранных представителей, которая придает силы коллективу института, недавно пострадавшему из-за ракетного обстрела Киева.

Андрей Ермак также призвал студентов оставаться в Украине, продолжая обучение и работу ради будущего страны, и предложил начать ежемесячные встречи с дипломатами. Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что дипломатическая служба Украины сейчас как никогда нуждается в новых кадрах и призвал студентов присоединяться к стажировкам в МИД.

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