В бывшей столице Казахстана, городе Алматы, местного активиста Абзала Достиярова 4 июля вызвали в районное управление полиции - после того, как он вместе с единомышленниками запланировал почтить память казахстанского оппозиционного активиста и журналиста Айдоса Садыкова, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

В середине июня в Киеве на Садыкова было совершено покушение: он был тяжело ранен и скончался в начале июля.

Акция должна была состояться в сквере "Карагайлы" в Алматы. Представитель полиции в комментарии казахской службе Радио Свобода/Азаттык подтвердил, что Абзала Достиярова вызвали на "профилактическую беседу". Позже активиста, который пришел в полицию с адвокатом, отпустили.

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По словам соратников оппозиционера, сразу после объявления акции сквер, где планировалось почтить память Садыкова, оцепили полицейские. Активисты сообщили, что внутрь парковой зоны их так и не пропустили из-за работы спецтехники. Сотрудник полиции заявил репортеру Радио Свобода, что на территории сквера якобы проходят работы по благоустройству.

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Ранее, 2 июля, в Казахстане ненадолго был задержан Оринбасар Жанибек: он требовал организовать похороны Садыкова на его родине в Казахстане.

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