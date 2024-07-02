В связи со смертью казахского журналиста Айдоса Садыкова, на которого было совершено покушение в Киеве 18 июня, правоохранители готовят сообщение об изменении подозрения причастным на умышленное убийство. Об этом во вторник сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

Сейчас правоохранительные органы готовят сообщение об изменении ранее сообщенного подозрения причастным лицам с покушения на убийство на умышленное убийство, совершенное по заказу и по предварительному сговору группой лиц (п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины) - говорится в сообщении ОГП.

По данным следствия, к преступлению причастны двое граждан Казахстана.

Дополнение

В результате полученного огнестрельного ранения в реанимационном отделении больницы умер журналист из Казахстана Айдос Садыков, на которого 18 июня было совершено покушение в Шевченковском районе Киева.