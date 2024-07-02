Умисне вбивство: через смерть Садикова підозрюваним у замаху на нього змінять підозру
Київ • УНН
Помер казахстанський журналіст Айдос Садиков, якого застрелили в Києві 18 червня. Наразі правоохоронні органи готують повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри причетним особам із замаху на вбивство на умисне вбивство.
У зв’язку із смертю казахського журналіста Айдоса Садикова, на якого був вчинений замах у Києві 18 червня, правоохоронці готують повідомлення про зміну підозри причетним на умисне вбивство. Про це у вівторок повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН.
Наразі правоохоронні органи готують повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри причетним особам із замаху на вбивство на умисне вбивство, вчинене на замовлення та за попередньою змовою групою осіб (п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України)
За даними слідства, до злочину причетні двоє громадян Казахстану.
Доповнення
Внаслідок отриманого вогнепального поранення у реанімаційному відділенні лікарні помер журналіст з Казахстану Айдос Садиков, на якого 18 червня був скоєний замах у Шевченківському районі Києва.