Хочет сорвать мирные усилия Трампа: Зеленский объяснил, зачем путин размахивает своим "орешником"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин размахивает "орешником" только для того, чтобы сорвать мирные усилия президента США Дональда Трампа, передает УНН.

"Сегодня в Казахстане Путин снова рекламировал свои ракеты - свою готовность убивать и разрушать. К тысячам ракет, которые уже били по Украине, путин, очевидно, хочет добавить еще тысячи. Ему окончание этой войны не нужно", - отметил Зеленский в вечернем обращении.

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Президент Украины добавил, что более того, путин хочет не дать еще и другим закончить эту войну.

"Размахивать своим "орешником" сейчас он может только для того, чтобы сорвать усилия Президента Трампа, которые точно будут после инаугурации. путин хочет обострить ситуацию сейчас так, чтобы у Президента Трампа ничего не получилось – чтобы он не смог закончить войну", - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что "путин - единственный виновник этой войны и единственный, кто в войну верит. И именно поэтому путинская эскалация сейчас – это давление, чтобы впоследствии заставлять Президента Америки идти на условия россии".

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