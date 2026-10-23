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Каждый второй дрон рф - реактивный: сколько за ночь уничтожила ПВО

Киев • УНН

 • 912 просмотра

россия запустила по Украине 176 дронов, в том числе 92 реактивных. ПВО уничтожила или подавила 140 целей, ещё 10 оставались в воздухе.

Каждый второй дрон рф - реактивный: сколько за ночь уничтожила ПВО

россия в ночь на 23 октября атаковала Украину 176 дронами, более половины — реактивные. Сбито или подавлено 140 из них, в том числе до 74% реактивных, еще 10 находятся в воздухе. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Чем и с каких направлений атаковала рф

По данным ВС ВСУ, в ночь на 23 октября (с 18:00 22 октября) противник атаковал 176 ударными БпЛА типа Shahed (92 из них — реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Брянск, Шаталово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск — рф, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым — Гвардейское.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 140 вражеских БпЛА типа Shahed (68 из них — реактивные), "Гербера", дронов других типов, 10 ударных беспилотников еще находятся в воздухе, боевая работа продолжается

— сообщили в ВС ВСУ.

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника на 19 локациях, а также падение сбитых (обломков) на 13 локациях.

Россия ночью атаковала несколько регионов Украины, есть раненые, пожары и поврежденные дома23.10.26, 07:11 • 10136 просмотров

Юлия Шрамко

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