Каналы подсанкционных лиц - Мосийчука и Дмитрука - заблокированы в Украине
Киев • УНН
YouTube заблокировал каналы экс-нардепа Игоря Мосийчука и депутата Артема Дмитрука в Украине. Оба распространяли информацию, созвучную российской пропаганде, и находятся под санкциями СНБО.
YouTube заблокировал на территории Украины ряд каналов, распространявших информацию, созвучную пропаганде РФ. Передает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Детали
На территории Украины заблокированы YouTube-каналы экс-нардепа Игоря Мосийчука и беглого депутата Артема Дмитрука. Оба распространяли информацию, созвучную российской пропаганде.
Речь идет о новом канале бывшего народного депутата Игоря Мосийчука. Последний регулярно транслировал месседжи, созвучные с пропагандой РФ, пишет ЦПД.
Также Артем Дмитрук, который подозревается в незаконном пересечении государственной границы и является фигурантом уголовного производства. Нардеп был объявлен в международный розыск. Его YouTube-канал заблокирован.
Справка
Против обоих лиц введены санкции СНБО, введенные в действие указами Президента Украины от 25 мая и 22 июня 2025 года.
Напомним
УНН передавал, что YouTube заблокировал на территории Украины еще четыре канала, которые распространяли нарративы в духе российской пропаганды, и были связаны с лицами, против которых введены санкции.
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