Каналы подсанкционных лиц - Мосийчука и Дмитрука - заблокированы в Украине

$41.820.04
49.410.42
ukenru
"Может стать звеном в коррупционной истории": эксперт предупреждает о последствиях решения АРМА о передаче "Гулливера" компании "Алакор Сити"
Эксклюзив
14:12 • 12045 просмотра
"Может стать звеном в коррупционной истории": эксперт предупреждает о последствиях решения АРМА о передаче "Гулливера" компании "Алакор Сити"
13:11 • 15210 просмотра
Украина будет иметь оружие до конца лета: дальше возможен критический момент - Bild
12:33 • 20801 просмотра
Митрополита упц мп Онуфрия лишили украинского гражданства - СБУ
Эксклюзив
11:29 • 29281 просмотра
Боевая авиация на пределе возможностей: что думают эксперты об использовании Ми-8 на войне в Украине
2 июля, 09:18 • 32794 просмотра
ВСУ сдерживают попытки РФ пересечь границу Донецкой и Днепропетровской областей - Генштаб
Эксклюзив
2 июля, 08:30 • 44649 просмотра
"Не злить Путина": политолог объяснил, чем продиктовано решение США о сокращении поставок вооружения Украине
2 июля, 08:15 • 80577 просмотра
Есть ли реальная угроза Днепру: Буданов озвучил ответ
2 июля, 07:10 • 40526 просмотра
Отсутствие новых санкций США позволяет рф пополнять свой бюджет для войны - NYT
Эксклюзив
2 июля, 06:39 • 46057 просмотра
Отравления в Винницкой области: среди пострадавших 9 детей
Эксклюзив
2 июля, 06:24 • 96216 просмотра
Благотворительность — это не романтика, а ответственность: Благотворитель Лолита Кузина о скандале с Назарием Гусаковым и доверии к сборам
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
5.8м/с
37%
749мм
Популярные новости
Харьков ночью подвергся удару рф дроном: показали последствия2 июля, 05:59 • 26446 просмотра
Правоохранители Киева задержали мужчину, который ударил певицу Тоню Матвиенко2 июля, 07:17 • 23068 просмотра
Виллу легендарного кутюрье Лагерфельда под Парижем продали за 4,7 миллиона евро2 июля, 07:53 • 61093 просмотра
Келлог отбросил заявления об "обещании" лукашенко относительно ударов по рф10:07 • 17805 просмотра
Лекарства не подешевели: почему фармреформа только запутала рынок13:18 • 23369 просмотра
публикации
"Может стать звеном в коррупционной истории": эксперт предупреждает о последствиях решения АРМА о передаче "Гулливера" компании "Алакор Сити"
Эксклюзив
14:12 • 12013 просмотра
Украина сталкивается с правовыми рисками в эксплуатации советской авиатехники – имеется системная проблема13:43 • 11507 просмотра
Лекарства не подешевели: почему фармреформа только запутала рынок13:18 • 24332 просмотра
Благотворительность — это не романтика, а ответственность: Благотворитель Лолита Кузина о скандале с Назарием Гусаковым и доверии к сборам
Эксклюзив
2 июля, 06:24 • 96198 просмотра
"Вертолет не может летать 100 лет": армия предупреждает о рисках - промышленность реагирует1 июля, 15:27 • 111040 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Денис Шмыгаль
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Масуд Пезешкиан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Черниговская область
Катар
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Звезда "Звездного пути: Энтерпрайз" Питер-Генри Шредер умер в возрасте 90 лет14:57 • 1540 просмотра
Педро Паскаль впервые вышел в свет после спора с Роулинг и оказался в эпицентре внимания фанатов14:39 • 2331 просмотра
Сериал "Медведь" получил продление на пятый сезон12:56 • 6995 просмотра
Виллу легендарного кутюрье Лагерфельда под Парижем продали за 4,7 миллиона евро2 июля, 07:53 • 61740 просмотра
Тейлор Свифт покупает гигантский браслет дружбы от New Orleans Eras Tour за $13 тыс1 июля, 15:11 • 42780 просмотра
Актуальное
Шахед-136
YouTube
Бильд
MIM-104 Patriot
M270 (РСЗО)

Каналы подсанкционных лиц - Мосийчука и Дмитрука - заблокированы в Украине

Киев • УНН

 • 291 просмотра

YouTube заблокировал каналы экс-нардепа Игоря Мосийчука и депутата Артема Дмитрука в Украине. Оба распространяли информацию, созвучную российской пропаганде, и находятся под санкциями СНБО.

Каналы подсанкционных лиц - Мосийчука и Дмитрука - заблокированы в Украине

YouTube заблокировал на территории Украины ряд каналов, распространявших информацию, созвучную пропаганде РФ. Передает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Детали

На территории Украины заблокированы YouTube-каналы экс-нардепа Игоря Мосийчука и беглого депутата Артема Дмитрука. Оба распространяли информацию, созвучную российской пропаганде.

Речь идет о новом канале бывшего народного депутата Игоря Мосийчука. Последний регулярно транслировал месседжи, созвучные с пропагандой РФ, пишет ЦПД.

Также Артем Дмитрук, который подозревается в незаконном пересечении государственной границы и является фигурантом уголовного производства. Нардеп был объявлен в международный розыск. Его YouTube-канал заблокирован.

Справка

Против обоих лиц введены санкции СНБО, введенные в действие указами Президента Украины от 25 мая и 22 июня 2025 года.

Напомним

УНН передавал, что YouTube заблокировал на территории Украины еще четыре канала, которые распространяли нарративы в духе российской пропаганды, и были связаны с лицами, против которых введены санкции.

Зеленский утвердил новые решения СНБО о синхронизации санкций с ЕС01.07.25, 16:09 • 1215 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политикаКриминал и ЧП
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина
YouTube
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9