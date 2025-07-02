Канали підсанкційних осіб - Мосійчука та Дмитрука - заблоковано в Україні
Київ • УНН
YouTube заблокував канали екс-нардепа Ігоря Мосійчука та депутата Артема Дмитрука в Україні. Обидва поширювали інформацію, співзвучну російській пропаганді, та перебувають під санкціями РНБО.
YouTube заблокував на території України низку каналів, які розповсюджували інформацію, співзвучну пропаганді рф. Передає УНН із посиланням на Центр протидії дезінформації.
Деталі
На території України заблоковано YouTube-канали екс-нардепа Ігоря Мосійчука та депутата-утікача Артема Дмитрука. Обоє поширювали співзвучну російській пропаганді інформацію.
Ідеться про новий канал колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука. Останній регулярно транслював меседжі, які співзвучні з пропагандою рф, пише ЦПД.
Також Артем Дмитрук, який підозрюється в незаконному перетині державного кордону та є фігурантом кримінального провадження. Нардеп був оголошений у міжнародний розшук. Його YouTube-канал заблоковано.
Довідка
Проти обох осіб запроваджено санкції РНБО, введені в дію указами Президента України від 25 травня та 22 червня 2025 року.
Нагадаємо
УНН передавав, що YouTube заблокував на території України ще чотири канали, котрі поширювали наративи у дусі російської пропаганди, та були пов’язані з особами, проти яких запроваджені санкції.
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