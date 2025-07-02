Канали підсанкційних осіб - Мосійчука та Дмитрука - заблоковано в Україні

$41.820.04
49.410.42
ukenru
"Може стати ланкою в корупційній історії": експерт попереджає про наслідки рішення АРМА про передачу "Гуліверу" компанії "Алакор Сіті"
Ексклюзив
14:12 • 17619 перегляди
"Може стати ланкою в корупційній історії": експерт попереджає про наслідки рішення АРМА про передачу "Гуліверу" компанії "Алакор Сіті"
13:11 • 20564 перегляди
Україна має зброю до кінця літа: далі можливий критичний момент - Bild
12:33 • 24957 перегляди
Митрополита упц мп Онуфрія позбавили українського громадянства - СБУ
Ексклюзив
11:52 • 52795 перегляди
Без медосвіти, але з "інтересом": як депутат Кузьміних без профільної освіти реформує фармринок
Ексклюзив
11:29 • 33021 перегляди
Бойова авіація на межі можливостей: що думають експерти про використання Мі-8 на війні в Україні
2 липня, 09:18 • 34721 перегляди
ЗСУ стримують спроби рф перетнути межу Донецької і Дніпропетровської областей - Генштаб
Ексклюзив
2 липня, 08:30 • 45919 перегляди
"Не злити путіна": політолог пояснив, чим продиктоване рішення США про скорочення постачання озброєння Україні
2 липня, 08:15 • 85604 перегляди
Чи є реальна загроза Дніпру: Буданов озвучив відповідь
2 липня, 07:10 • 40779 перегляди
Відсутність нових санкцій США дозволяє рф поповнювати свій бюджет для війни - NYT
Ексклюзив
2 липня, 06:39 • 46129 перегляди
Отруєння на Вінниччині: серед постраждалих 9 дітей
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
5м/с
40%
749мм
Популярнi новини
Харків уночі зазнав удару рф дроном: показали наслідки2 липня, 05:59 • 30487 перегляди
Правоохоронці Києва затримали чоловіка, який вдарив співачку Тоню Матвієнко2 липня, 07:17 • 27247 перегляди
Віллу легендарного кутюр’є Лагерфельда під Парижем продали за 4,7 мільйона євро2 липня, 07:53 • 66720 перегляди
Келлог відкинув закиди про "обіцянку" лукашенку щодо ударів по рф10:07 • 22051 перегляди
Ліки не здешевшали: чому фармреформа лише заплутала ринок13:18 • 31737 перегляди
Публікації
"Може стати ланкою в корупційній історії": експерт попереджає про наслідки рішення АРМА про передачу "Гуліверу" компанії "Алакор Сіті"
Ексклюзив
14:12 • 17619 перегляди
Україна стикається з правовими ризиками в експлуатації радянської авіатехніки – наявна системна проблема13:43 • 15559 перегляди
Ліки не здешевшали: чому фармреформа лише заплутала ринок13:18 • 32017 перегляди
Без медосвіти, але з "інтересом": як депутат Кузьміних без профільної освіти реформує фармринок
Ексклюзив
11:52 • 52795 перегляди
Благодійність — це не романтика, а відповідальність: Благодійниця Лоліта Кузіна про скандал із Назарієм Гусаковим та довіру до зборів
Ексклюзив
2 липня, 06:24 • 99948 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Шмигаль Денис Анатолійович
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Масуд Пезешкіян
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Катар
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років14:57 • 3320 перегляди
Педро Паскаль уперше вийшов у світ після суперечки з Роулінг і опинився в епіцентрі уваги фанатів14:39 • 3990 перегляди
Серіал "Ведмідь" отримав продовження на п'ятий сезон12:56 • 8503 перегляди
Віллу легендарного кутюр’є Лагерфельда під Парижем продали за 4,7 мільйона євро2 липня, 07:53 • 66907 перегляди
Тейлор Свіфт купує гігантський браслет дружби від New Orleans Eras Tour за $13 тис1 липня, 15:11 • 44027 перегляди
Актуальне
Шахед-136
YouTube
Bild
MIM-104 Patriot
M270 (РСЗВ)

Канали підсанкційних осіб - Мосійчука та Дмитрука - заблоковано в Україні

Київ • УНН

 • 422 перегляди

YouTube заблокував канали екс-нардепа Ігоря Мосійчука та депутата Артема Дмитрука в Україні. Обидва поширювали інформацію, співзвучну російській пропаганді, та перебувають під санкціями РНБО.

Канали підсанкційних осіб - Мосійчука та Дмитрука - заблоковано в Україні

YouTube заблокував на території України низку каналів, які розповсюджували інформацію, співзвучну пропаганді рф. Передає УНН із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Деталі

На території України заблоковано YouTube-канали екс-нардепа Ігоря Мосійчука та депутата-утікача Артема Дмитрука. Обоє поширювали співзвучну російській пропаганді інформацію. 

Ідеться про новий канал колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука. Останній регулярно транслював меседжі, які співзвучні з пропагандою рф, пише ЦПД.

Також Артем Дмитрук, який підозрюється в незаконному перетині державного кордону та є фігурантом кримінального провадження. Нардеп був оголошений у міжнародний розшук. Його YouTube-канал заблоковано.

Довідка

Проти обох осіб запроваджено санкції РНБО, введені в дію указами Президента України від 25 травня та 22 червня 2025 року.

Нагадаємо

УНН передавав, що YouTube заблокував на території України ще чотири канали, котрі поширювали наративи у дусі російської пропаганди, та були пов’язані з особами, проти яких запроваджені санкції.

Зеленський затвердив нові рішення РНБО про синхронізацію санкцій з ЄС01.07.25, 16:09 • 1216 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ПолітикаКримінал та НП
Рада національної безпеки і оборони України
Україна
YouTube
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9