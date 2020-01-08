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Канада призвала своих граждан избегать поездок в Иран

Канада призвала своих граждан избегать поездок в Иран

Киев  •  УНН

 • 11072 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Правительство Канады призвало своих граждан избегать поездок в Иран, кроме случаев крайней необходимости. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте канадского правительства, передает УНН.

"Избегайте необязательных поездок в Иран из-за нестабильной ситуации в области безопасности, региональной угрозы терроризма и риска произвольного задержания", - говорится в сообщении.

В правительстве заявили, что в Иране канадцы, особенно двойные граждане Канады и Ирана, подвергаются риску произвольного допроса, ареста и задержания.

Кроме того, канадцев призывают избегать любых поездок в район в пределах 10 км от границы с Ираком, а так же любых поездок в пределах 20 км от границы с Афганистаном.

Как сообщалось ранее в УНН, в ночь ракетного удара Тегарана по базам США в Иране разбился самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ). По последним данным, на борту самолета находились 176 человек; среди них 82 иранца, 63 канадца и 11 украинцев.

Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Иорданское издание Al-Hadath сообщило, что самолет могли случайно сбить иранской ракетой. Власти Ирана назвали причиной катастрофы возгорания двигателя.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США "работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива", указал ранее CNN.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МАУ не считают членов экипажа виновниками катастрофы.

В то же время в сообщении посольства Украины в Иране указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается".

Позже на сайте посольства удалили информацию о предварительных причинах трагедии.

Кроме того, в МИДе сообщили, что по имеющейся информации по странам происхождения погибших в авиакатастрофе пассажирского самолета МАУ в Иране, 11 человек - из Украины.

Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране. Также он отметил, что МИД сейчас готовит списки пассажиров самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, они будут обнародованы в ближайшее время. Специальные борты для отправки в Тегеран для вывоза тел погибших подготовлено, ожидается согласование иранской стороны для вылета.

Как сообщалось ранее в УНН, украинский самолет, потерпевший крушение в Иране, проходил техобслуживание 6 января.

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