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Канада закликала своїх громадян уникати поїздок до Ірану

Канада закликала своїх громадян уникати поїздок до Ірану

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. Уряд Канади закликало своїх громадян уникати поїздок до Ірану, крім випадків крайньої необхідності. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті Канадсько уряду, передає УНН.

"Уникайте необов'язкових поїздок до Ірану через нестабільну ситуацію в області безпеки, регіональної загрози тероризму і ризику довільного затримання", - йдеться у повідомленні.

В уряді заявили, що в Ірані канадці, особливо подвійні громадяни Канади і Ірану, піддаються ризику довільного допиту, арешту та затримання.

Крім того, канадців закликають уникати будь-яких поїздок в район в межах 10 км від кордону з Іраком, а так само будь-яких поїздок в межах 20 км від кордону з Афганістаном.

Як повідомлялося раніше в УНН, в ніч ракетного удару Тегарана по базах США в Ірані розбився літак "Міжнародних авіаліній України" (МАУ). За останніми даними, на борту літака знаходилися 176 чоловік; серед них 82 іранця, 63 канадця і 11 українців.

Ніхто з пасажирів і членів екіпажу не вижив. Йорданське видання Al-Hadath повідомило, що літак могли випадково збити іранською ракетою. Влада Ірану назвала причиною катастрофи загоряння двигуна.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” в Ірані — технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. “FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США “працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки”, вказало раніше CNN.

На сайті посольства Україна видалили інформацію про попередні причини трагедії. Крім того, у МЗС повідомили, що за наявною інформацією щодо країн походження загиблих в авіакатастрофі пасажирського літака МАУ в Ірані, 11 людей — з України.

Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані. Також він зазначив, що МЗС наразі готує списки пасажирів літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, їх буде оприлюднено найближчим часом. Спеціальні борти для відправки в Тегеран для вивезення тіл загиблих підготовлено, наразі очікується погодження іранської сторони для відльоту.

Як повідомлялося раніше в УНН, український літак, що зазнав катастрофи в Ірані, проходив техобслуговування 6 січня.

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