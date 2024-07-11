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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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К 15 годам тюрьмы приговорили российского пропагандиста, который навел ракетный удар по Николаеву

К 15 годам тюрьмы приговорили российского пропагандиста, который навел ракетный удар по Николаеву

Киев  •  УНН

11 июля 2024, 13:25  •  11138 просмотра

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Российский пропагандист и агент ФСБ Сергей Лебедев, который руководил российскими ракетными ударами по украинским городам и распространял дезинформацию на кремлевских телеканалах, был заочно приговорен украинским судом к 15 годам лишения свободы за государственную измену, совершенную в условиях военного положения.

Благодаря доказательной базе Службы безопасности к тюремному заключению заочно приговорен российский пропагандист Сергей Лебедев, который наводил российские ракетные удары по городам Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на СБУ.

Детали 

Как установило расследование, агент выполнял задания фсб по нескольким направлениям:

  • первый - это сбор разведданных о Силах обороны и корректировка воздушных атак рф на гражданскую инфраструктуру Украины.
  • Одновременно Лебедев принимал активное участие в подготовке заказных сюжетов для кремлевских телеканалов. Там он распространял фейки о Силах обороны и обстановке на фронте.

Следователи выяснили, что этого Лебедев привлекал информаторов, которых находил на собственном Телеграм-канале с общей аудиторией более 30 тыс. подписчиков. 

К 15 годам за решеткой приговорили агента фсб, которая готовила удары по объектам ВСУ на Сумщине14 июня 2024, 13:22 • 16706 просмотров

Так, по наводке одного из пользователей интернет-ресурса "Лохматий" скорректировал удар российскими ракетами С-300 по многоэтажке в Николаеве осенью 2022 года.

Также предатель привлек к сотрудничеству жителя Закарпатья, который "сливал" агенту локации военных подразделений в приграничном регионе.

На основании доказательств, которые собрали следователи Службы безопасности, суд признал Лебедева виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). По материалам СБУ суд назначил Лебедеву 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества

- резюмировали в СБУ. 

Дополнение

Отмечается, что мужчина работает на фсб как "внештатный военкор" московского информагентства "РИА Новости" и скрывается от правосудия во временно оккупированном Донецке.

В связи с этим судебное рассмотрение состоялось в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого). Также в СБУ добавили, что срок отбывания наказания будет исчисляться с даты фактического задержания предателя.

Напомним

российский агент, сотрудничавший с ФСБ и предоставлявший разведданные для нанесения массированных ракетных ударов по Харькову, был приговорен к 15 годам тюремного заключения.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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