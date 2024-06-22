Пограничники не наблюдают резких изменений на границе с беларусью на фоне внезапной проверки боеготовности соединений и воинских частей Вооруженных сил беларуси. Также у россии на этом направлении нет подразделений, которые бы она могла применить против Украины. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает УНН.

"Изменений на нашем пограничье не наблюдаем. Возле нашей границы по ту сторону на территории беларуси нет какого-то скопления войск, или перемещения техники и личного состава. Надо понимать, что беларусь постоянно проводит то учения, то проверку готовности своих сил. Если говорить об угрозе, особенно, когда россия держала там определенное количество войск, и численность российский войск могла достигать 10-12 тыс. военнослужащих, то на данный момент у россии на этом направлении нет подразделений, которые бы она могла применить против Украины", - сказал Демченко.

Он отметил, что задача Сил обороны быть готовым к любому развитию событий, происходящему по ту сторону границы.

"Угрожающих моментов по состоянию на сейчас нет, но мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций. Мы продолжаем укреплять линию границы и приграничья", - добавил Демченко.

Напомним

Вчера, 21 июня, началась внезапная проверка боеготовности соединений и воинских частей Вооруженных сил беларуси. Воинские части и подразделения выполняют учебно-боевые задачи в Брестской и Гомельской областях, граничащих с Украиной.